Als België twee keer scoort, kost dat Krëfel 1 miljoen

Na een verloren halve finale zit je als voetbalfan doorgaans niet meer te wachten op een wedstrijd om de derde en vierde plek. Voor een paar duizend fans van het Belgische voetbalelftal is dat zaterdag anders: de wedstrijd tegen Engeland zou hen nog een gratis televisie kunnen opleveren.

De televisie-actie is een initiatief van Krëfel, een van de grotere elektronicaketens in België. Als promotiestunt beloofde het bedrijf klanten die in de aanloop naar het WK een tv van minstens 55 inch kochten, dat ze hun geld terug zouden krijgen als het nationale elftal meer dan vijftien doelpunten zou maken.

Dat leek een veilige belofte. Sinds de jaren tachtig waren er slechts twee landen die op een WK meer dan vijftien keer scoorden: Duitsland (18 goals in 2014, 16 in 2010) en Brazilië (18 goals in 2002). Maar na twee doelpuntrijke wedstrijden tegen Panama en Tunesië en een kleine zege op Engeland had België na de groepsfase de eerste negen goals al gemaakt.

Met nog één wedstrijd te gaan staat de teller nu op veertien doelpunten. De Belgische spitsen moeten de bal zaterdag dus nog minstens twee keer langs doelman Jordan Pickford zien te krijgen. Gemakkelijk zal dat niet zijn, want de Engelse verdediging kreeg tot nu toe pas zes doelpunten tegen. En doelpunten die België in een eventuele strafschoppenserie maakt, tellen niet mee.

Over het aantal televisies dat Krëfel moet betalen als de Duivels zaterdag twee keer scoren, blijft het bedrijf vaag. Tegenover de Standaard spreekt een woordvoerder van „enkele duizenden”. De goedkoopste televisie van 55 inch kost 499 euro, dus in het meest veilige rekensommetje gaat het om een bedrag van 1 miljoen euro.

Die rekening hoeft Krëfel overigens niet zelf te betalen. Volgens de Belgische krant heeft de keten een verzekering afgesloten. Ook krijgen winnaars geen geld terug, maar een cadeaubon die evenveel waard is als de tv die ze hebben aangeschaft, alleen te besteden bij Krëfel.

