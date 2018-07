Acht zwarte neushoorns omgekomen na transport Kenia

In Kenia zijn vrijdag acht ernstig bedreigde zwarte neushoorns gestorven na hun verhuizing van de hoofdstad Nairobi naar nationaal park Tsavo East. Dat schrijft het Keniaanse ministerie van Toerisme in een Facebookbericht.

De zwarte neushoorn staat sinds 1996 op de lijst van ernstig bedreigde diersoorten. De dieren moesten het begin van de neushoornpopulatie in het nieuwe reservaat vormen. De Keniaanse natuurbeschermingsorganisatie Wild Life Direct zegt dat de sterfgevallen “een grote tragedie zijn, niet alleen voor Kenia, maar voor alle neushoorns.”

Vervoer gestaakt

Het Keniaanse ministerie van Toerisme noemt de sterfgevallen “ongeëvenaard” en gelast een “extern en onafhankelijk” onderzoek. Daarnaast is per direct al het transport van zwarte neushoorns in het land opgeschort.

Het ministerie benadrukt in de verklaring op Facebook dat tussen 2005 en 2017 slechts acht neushoorns bij vergelijkbare transporten om het leven kwamen.

Volgens eerste bevindingen van dierenartsen stierven de dieren aan “zoutvergiftiging”. De neushoorns zouden niet gewend zijn aan het zoutere water in hun nieuwe woonomgeving:

“Het hoge zoutgehalte van het water leidt tot uitdroging, dat weer dorst veroorzaakt. Daardoor nemen de neushoorns meer water in, wat het probleem vergroot.”

Drie neushoorns overleefden de verhuizing. Hun gezondheid wordt nauwlettend in de gaten gehouden, aldus het ministerie. Ze krijgen tijdelijk zoet water, tot de doodsoorzaak van hun soortgenoten met zekerheid vastgesteld is. In totaal zouden veertien zwarte neushoorns vervoerd worden naar het nieuwe nationale park.

Mocht het onderzoek van het ministerie wijzen naar verwaarlozing of onprofessioneel handelen, dan worden maatregelen genomen, aldus het ministerie in de Facebookverklaring.

Stroop

De bedreigde zwarte neushoorns zijn gewild om hun hoorn: traditionele, Chinese geneeskunde dicht die hoorn medicinale krachten toe.

De zwarte neushoorn werd tussen 1960 en 1995 bijna volledig uitgeroeid door grootschalige stroperij en verlies van hun natuurlijke omgeving. Naast verondersteld medicinaal gebruik wordt materiaal uit de hoorn gebruikt in handvatten voor ceremoniële messen, aldus de International Union for Conservation of Nature.

In 1995, op het dieptepunt, resteerde nog ongeveer 2.500 zwarte neushoorns. Inmiddels groeit de populatie weer dankzij bescherming van de natuur. Volgens een laatste telling uit 2010 leven er nog zo’n vijfduizend zwarte neushoorns in Kenia, Zuid-Afrika, Namibië en Zimbabwe.