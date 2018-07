19 doden na explosie chemische fabriek China

Bij een explosie in een fabriek in China zijn donderdagavond negentien mensen om het leven gekomen, twaalf raakten gewond. De explosie vond rond 18.30 uur lokale tijd plaats in een chemische fabriek in het district Jiang’an, meldt het Chinese staatsmedium Xinhua News.

Door de explosie ontstond een brand in het pand, volgens lokale autoriteiten is deze inmiddels geblust. De gewonden zijn niet in levensgevaar. Het is niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan. De fabriek waar de ontploffing plaatsvond, produceert voornamelijk chemische producten.

Volgens lokale media gingen drie gebouwen in rook op na de brand en braken de ruiten van omringende panden.

De afgelopen jaren hebben vergelijkbare incidenten plaatsgevonden in China. In 2015 stierven 165 mensen na explosies in een gebouw waar chemische stoffen opgeslagen lagen. Twee jaar later kwamen acht mensen om het leven na een ontploffing bij een chemische fabriek.