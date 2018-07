Wat Cruijff over het WK zou zeggen

We weten dat de Verlosser al twee jaar op ons toeziet vanaf de eeuwige trapveldjes, terwijl hij met Pietje Keizer een balletje hooghoudt. Eén ding vragen wij ons natuurlijk af nu alles op zijn eind loopt: wat vindt hij van het WK? Woensdagavond begon plotseling mijn oude radiotoestel te kraken. Dit hoorde ik:

„Voetbal is balans. Stel je de ene soort op, ben je verplicht ook de andere soort op te stellen. Dat doen die Engelsen. Een nationaal elftal presteert alleen bij de gratie van het clubvoetbal.

„Die goal van Perisic. Een linkspoot heeft wat extra’s, daar moet je van uitgaan.

„De op het oog simpele oplossing, blijkt in de praktijk het moeilijkst. Kijk naar die Sterling.

„Als iedereen scherp speelt, sta je kort bij je tegenstander, je dekt kort en kan de wedstrijd vaak bepalen. Het verschil tussen goed en fout ligt vaak in niet meer dan vijf meter.”

„Je moet gewoon denken zoals de situatie is. Modric, de manier wie die kiest, ja daar hou ik van. Dat is nou eenmaal kwaliteit.

„De tweede helft van Engeland, eh, ja, zeer slecht, het lijkt wel of geen mens het in de gaten had, iedereen heeft het over het gevolg, maar geen mens heeft het over de oorzaak.”

„Pech, dat krijg je bij een negatieve instelling en geluk bij een positieve instelling.”

schrijft tijdens het WK voetbal een wisselcolumn met Emilie van Outeren