VS heropenen onderzoek naar racistische moord uit 1955

Een portretfoto van Emmett Louis Till, die op 14-jarige leeftijd in 1955 werd vermoord. Foto AP Photo

De Amerikaanse federale regering heropent een onderzoek naar de moordzaak op Emmett Till, die in 1955 in de zuidelijke staat Mississippi werd gelyncht vanwege zijn huidskleur. Volgens persbureau AP heeft nieuwe informatie in de zaak ertoe geleid dat rechercheurs de zaak opnieuw bekijken. De moord op Till staat symbool voor het racisme in de Verenigde Staten en wordt gezien als een belangrijk keerpunt.

De 14-jarige Emmett Till logeerde in 1955 bij zijn oom in het rurale Money, Mississippi. In de zuidelijke Verenigde Staten leefden witte en zwarte Amerikanen nog grotendeels gescheiden door de strenge rassenwetten en sociale bepalingen. De zwarte Till kwam uit Chicago en had lak aan deze regels, en waagde het een witte vrouw na te fluiten of aan te raken in een kruidenierswinkel. Wat Till precies deed is nooit duidelijk geworden, maar zijn verminkte lichaam werd drie dagen later in een rivier gevonden.

De moordzaak haalde het wereldnieuws, zeker nadat de enige twee verdachten uiteindelijk werden vrijgesproken. De mannen gaven jaren later ruiterlijk toe de moord te hebben gepleegd. Het verminkte gezicht van Till was bij de begrafenis zichtbaar in de open kist, als statement tegen het racisme in de Verenigde Staten. In 2007 werd het onderzoek naar de moord formeel gesloten omdat de verdachten waren overleden.

Correspondent Guus Valk was in 2013 in Money, Mississippi: Blank met blank, zwart met zwart

Nieuwe informatie

Het onderzoek naar de moord wordt heropend na de vondst van “nieuwe informatie”, zo valt te lezen in een rapport van het ministerie van Justitie dat in maart aan het Congres is verstuurd. Volgens persbureau AP wordt niet duidelijk wat de nieuwe informatie precies inhoudt. Wel zou het afkomstig zijn uit The Blood Of Emmett Till, een boek over de zaak dat vorig jaar verscheen. In het boek komt Carolyn Donham aan het woord - zij is de vrouw die beweerde dat Till haar hand zou hebben vastgepakt in de winkel. Ze zegt hier later over niet de waarheid te hebben gesproken.

Voor de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten heeft de moord op Till grote betekenis. Enkele maanden na de moord op de 14-jarige jongen weigerde Rosa Parks om haar plaats in de bus af te staan. Zij zei later dat ze aan Emmett Till dacht toen ze bleef zitten.