Video toont vermoede misstanden door Kameroenese soldaten

De regering van Kameroen heeft een onderzoek ingesteld naar veronderstelde misdragingen door het Kameroenese leger in het uiterste noorden van het land. Ze doet dit nadat een filmpje op sociale media brede maatschappelijke verontwaardiging veroorzaakte. Te zien is hoe burgers ogenschijnlijk worden geëxecuteerd.

De video verscheen dinsdag op internet en toont een schokkend, gewelddadig incident. Een aantal mannen in militair uniform neemt twee vrouwen, die ieder een kind bij zich hebben, bij de arm mee naar een greppel langs de weg. Een van de kinderen wordt een T-shirt om het hoofd gebonden, de vrouwen worden met de rug naar de kijker toe weggezet. Daarna worden de vier burgers doodgeschoten, waarbij ook herhaaldelijk op het hoofd geschoten wordt. Het beschrevene voltrekt zich in alle rust, zo lijkt het: de vrouwen worden in het Frans toegesproken en blijven rustig, ook de kinderen zijn stil.

‘Nepnieuws’ onderzocht

Internationale persbureaus wijzen erop dat de authenticiteit van de video moeilijk bevestigd kan worden. Zo is niet duidelijk van wanneer de video dateert. Ook de locatie is niet bekend. Het beeld is onscherp, waardoor ook de omgeving moeilijk te herkennen is. Het filmpje lijkt te zijn genomen met een mobiele telefoon. Volgens de minister van Informatie van Kameroen, die woensdagavond optrad als woordvoerder van de regering, is de video „duidelijk nepnieuws” en een „verschrikkelijk verzinsel”. In een verklaring zei hij wel: „Niettemin heeft de president opdracht gegeven tot een onderzoek.”

Twee anonieme bronnen uit het Kameroenese veiligheidsapparaat zeggen tegen persbureau AFP dat de video is gefilmd in Extrême-Nord, de meeste noordelijke provincie van het land. Dat gebied grenst aan Nigeria. Het Kameroenese leger, dat voor terrorismebestrijding wordt getraind door de Verenigde Staten, vecht er tegen de islamitische terreurbeweging Boko Haram. In de video is te horen dat de ‘militairen’ de slachtoffers vertellen dat zij gevangen werden genomen tijdens een actie tegen de jihadistische groepering.

Volgens de regeringswoordvoerder is de audio in de video apart ingesproken en eronder gemonteerd.

De video wordt veel op sociale netwerken gedeeld. Het filmpje bevat schokkende beelden.



Kritiek op veiligheidstroepen

De video werd binnen enkele dagen duizenden keren gedeeld, voornamelijk op Twitter. Het leger van Kameroen is eerder in opspraak gekomen vanwege activiteiten in het uiterste noorden. In december publiceerde de mensenrechtenorganisatie Amnesty International een zeer kritisch rapport over de veiligheidsdiensten aldaar, die zich schuldig zouden maken aan de marteling en geheime opsluiting van vermeende aanhangers van Boko Haram. De regering ontkent die beschuldigingen.

Behalve in het noorden van het land heerst ook onrust in de Engelstalige regio (de provincies Noordwest en Zuidwest). Daar laait de taalstrijd weer op, omdat de 7 à 8 miljoen Engelssprekenden in Kameroen zich achtergesteld voelen door de Franstalige meerderheid.

In juni verifieerden journalisten van de BBC recent geplaatste social- mediaberichten waarop te zien is hoe dorpen in de Engelstalige provincies in brand worden gestoken door overheidstroepen en hoe bewoners op de vlucht slaan.