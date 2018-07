Dit is wat de kranten schrijven over het verlies van Engeland

Hoewel het mislopen van de WK-finale voor veel Engelsen als een mokerslag is aangekomen, zijn de ochtendkranten in het Verenigd Koninkrijk vooral vol lof over de Engelse ploeg. Het begrip “heldendom” is op veel voorpagina’s terug te lezen, net als de massale steunbetuiging voor bondscoach Gareth Southgate.

Tijdens de Britse regeringscrisis was het de Engelse ploeg die voor de broodnodige positieve afleiding zorgde, waarvoor de bondscoach met name bedankt wordt. The Independent beeldt de trainer - in zijn kenmerkende gilet - over de gehele cover af met een dankwoord “aan het team dat ons vier weken lang liet dromen”.

Tijdens het WK werd de bondscoach met de dag populairder. Woensdagmiddag werd Southgate nog als als de grootste Engelse leider ooit afgebeeld, in een vergelijking met oorlogspremier Winston Churchill. Ook de Daily Express dankt de spelers voor de droom waarin de Engelsen dit WK mochten geloven:

Kick in the Balkans

Natuurlijk zaten de creatieve koppenmakers bij de tabloids ook niet stil: bij de sportsectie van The Daily Star laat de kop “Cro No” weinig aan duidelijkheid te wensen over, en bij de Engelse Metro wordt er geopend met A kick in the Balkans. Hoeveel pijn het verlies ook doet, de krant neemt een halve pagina voor de kop waarin de bondscoach wordt bedankt. “Gareth Southgate… We salute you”.

Andere kranten proberen vooral het positieve te halen uit de prestaties van het Engelse team. De Daily Mail refereert aan de nationale trots die The Three Lions teweegbrachten tijdens dit WK.

Daily Mail har også været i arkivet for at finde de gamle forsider fra 1990 og 1996 frem igen efter Englands nederlag i VM-semifinalen til Kroatien 😢🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿📰 #VM2018 ⁦@OddsetDK⁩ pic.twitter.com/rW9QJPFXAh — NC Frederiksen (@NielsChrFred) July 12, 2018

Ook op de voorpagina van The Guardian staat Southgate centraal, terwijl hij een Kyle Walker een bemoedigende knuffel geeft. Ook gaat er een niet-gepubliceerde voorpagina met dezelfde kop rond - die misschien nog wel mooier is.

Guardian front page, Thursday 12 July 2018: End of the dream: England out of the World Cup pic.twitter.com/WS8tagmh4k — The Guardian (@guardian) July 11, 2018

The Daily Telegraph kiest voor een bijzondere voorpagina, waarbij op het bovenste deel is gereserveerd voor een foto van de treurende Engelse spelersploeg.

The front page of tomorrow's Daily Telegraph: 'Germany 'controlled' by Russian energy,' says Trump' #TomorrowsPaperToday pic.twitter.com/7SbEWNEYxE — The Telegraph (@Telegraph) July 11, 2018

Tot slot richten de boulevardkranten The Daily Mirror en The Sun zich op het heldendom dat de Engelse ploeg de afgelopen weken vergaarde.

The Sun refereert aan het stadionlied dat door zo veel Engelse supporters tot aan de laatste minuten werd gezongen: Football’s coming Home’.

Uitzinnige vreugde op voorpagina’s Kroatië

Op de Kroatische voorpagina’s is het uiteraard feest. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het land de finale van het WK haalt. De landelijke krant Novi List kopt in kapitalen het woord “Finale”, en heeft voor de gelegenheid de letter ‘o’ in het logo vervangen.

Op de site van de in Pula gesitueerde krant Glas Istre wordt het nieuwsbericht “Kroatië in de WK-finale” met drie uitroeptekens afgesloten. Het landelijke Jutarnji List opent de voorpagina donderdagochtend vol trots: “Wij zijn Kroaten.”