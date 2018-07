Vakbond hekelt eigenaren van Juventus: ontslag voor ons, 112 miljoen voor Ronaldo

Wel mensen ontslaan of op wachtgeld zetten omdat er geen geld is voor investeringen, maar tegelijkertijd 112 miljoen uitgeven voor één man, ook al heet die Ronaldo: „Onaanvaardbaar”, vindt de kleine Italiaanse vakbond USB.

De bond wil van zondagavond tot dinsdagmorgen gaan staken in de fabriek van Fiat-Chrysler in Melfi in het zuiden van Italië. Voetbalclub Juventus uit Turijn is voor tweederde in handen van Exor, een holding van de familie Agnelli. Die heeft ook bijna 30 procent van Fiat-Chrysler (FCA). Fiat werd voor de fusie met Chrysler gecontroleerd door de Agnelli’s.

De kranten staan vol met juichende berichten waarin de komst van Ronaldo wordt begroet als de oplossing voor de wat in het slop geraakte Serie A. Maar de vakbond is boos. Eén man gaat dertig miljoen per jaar verdienen terwijl de afgelopen jaren duizenden FCA-werknemers in Italië op door de staat gesubsidieerd wachtgeld zijn gezet en beloofde investeringen zijn uitgesteld. „We zijn allemaal afhankelijk van dezelfde baas, maar op dit moment van enorme sociale problemen kan en mag deze ongelijke behandeling niet worden aanvaard”, schrijft de bond in een verklaring. „De eigenaren zouden moeten investeren in automodellen die de toekomst van duizenden mensen garanderen en niet die [toekomst] van slechts één persoon verrijken.”