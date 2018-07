Vader krijgt 12 jaar cel en tbs voor doden van zoontje

Marcel S. moet twaalf jaar de cel in voor het doden van zijn 10-jarige zoontje Diego. De rechtbank in Rotterdam oordeelde donderdag dat vaststaat dat S. Diego gewurgd heeft. De 39-jarige vader werd veroordeeld voor doodslag en kreeg ook tbs met dwangverpleging opgelegd.

Het vonnis viel lager uit dan de eis van het OM. Dat wilde S. 18 jaar achter de tralies zetten, voor moord. Volgens de rechters is er echter niet genoeg bewijs om aan te tonen dat S. met voorbedachten rade heeft gehandeld. Daarnaast was hij verminderd toerekeningsvatbaar toen hij Diego in de nacht van 28 februari op 1 maart vorig jaar doodde: S. had ernstige persoonlijkheidsstoornissen.

S. zelf heeft altijd ontkend dat hij zijn zoontje heeft omgebracht. Hij zegt dat hij ‘s nachts op de bank in slaap was gevallen, en Diego de volgende morgen dood aantrof. Volgens S. is iemand anders hun woning in Dordrecht binnengegaan en heeft die persoon Diego vermoord.

DNA op nek

Met die lezing rekende de rechtbank af. S. was wel degelijk wakker rond de tijd van Diego’s dood. Uit onderzoek is gebleken dat er niemand anders meer in het huis is geweest na middernacht, toen Diego zijn moeder voor de laatste keer had gebeld. Bovendien zat op de nek van Diego alleen het DNA van S., die de bewuste nacht dronken was en drugs had gebruikt.

De rechters noemden de dood van Diego “onvoorstelbaar wreed, gruwelijk maar ook onbegrijpelijk”. “Diego vertrouwde zijn vader, was dol op zijn vader en nam het altijd voor hem op. Volgens getuigen waren het zelfs de beste vrienden. Dat het dan juist zijn vader is geweest die een einde maakte aan zijn jonge leven is niet te bevatten.” Gedwongen behandeling is volgens de rechtbank noodzakelijk. “Onbehandeld vormt hij een te groot gevaar voor de samenleving.”

De rechtbank deed geen uitspraken over het motief van S. Justitie gaat er vanuit dat hij wraak wilde nemen op de moeder van Diego. Die had even eerder hun relatie beëindigd en met Diego’s zus het huis verlaten. “Mijn sterke vermoeden is dat verdachte het beëindigen van de relatie met de moeder van Diego niet heeft kunnen verkroppen”, aldus de officier van justitie vorige maand.