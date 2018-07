Utrecht Centraal blijft drukste station van Nederland

Utrecht Centraal is wederom het drukste station van Nederland. Dat blijkt donderdag uit nieuwe in- en uitstapcijfers van de Nederlandse Spoorwegen (NS) over 2017.

Op het hoofdstation van Utrecht stapten vorig jaar dagelijks zo’n 186.000 mensen in- en uit de trein, blijkt uit gegevens van OV-chipkaarten. Daarmee nam het aantal passagiers op dat station toe met bijna drie procent. Het tweede station van Nederland is Amsterdam Centraal, dat met zes procent een forsere toename van het dagelijkse aantal passagiers beleefde. Het verschil tussen de twee drukste stations daalde daarmee van circa 7.500 passagiers naar bijna 1.700 passagiers per dag.

NS maakt alleen de in- en uitstappers van eigen treinen bekend. In sommige gebieden, voornamelijk aan de randen van Nederland, rijdt de NS niet exclusief op de stations.

Relatief gezien zag het nieuwe station Utrecht Leidsche Rijn de grootste stijging. Dagelijks stapten daar in 2017 2.138 passagiers in en uit. Het jaar daarvoor waren dat er nog geen duizend. “Je ziet dat de eerste jaren hier de reizigersgroei geleidelijk toeneemt, waarna het stabiliseert”, schrijft de NS.

Grootste stations

Van de vijf grootste stations – Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Schiphol – groeide station Schiphol Airport het hardst, met bijna 10 procent. Dagelijks passeerden daar in 2017 ruim 85.000 mensen de poortjes.

De grootste daler is volgens het spoorbedrijf Dordrecht Zuid: daar daalde het aantal reizigers dat in- en uitstapte met bijna twintig procent vanwege een aanpassing in de dienstregeling. Station Utrecht Zuilen profiteerde van het nieuwe spoorboekje, schrijft de NS. Daar steeg het aantal in- en uitstappers ten opzichte van 2016 met bijna 45 procent.

Dagelijks passeren bijna 2,5 miljoen mensen de ov-poortjes. Het totaal aantal reizen op een gemiddelde werkdag bedraagt 1,3 miljoen, aldus het spoorbedrijf.