Trump: NAVO-landen gaan defensiebudgetten sneller ophogen

Volgens de Amerikaanse president Trump gaan de NAVO-landen versneld hun defensiebudgetten ophogen. Dat zei hij donderdagmiddag tijdens een persconferentie na de NAVO-top in Brussel.

Trump wil al maanden dat deelnemende landen zich aan budgettaire afspraken houden. Terugtrekking van de Verenigde Staten uit de NAVO was volgens Trump een optie, maar niet langer noodzakelijk nu de landen zich volgens hem aan de afspraken gaan houden:

Trump sprak tijdens de persconferentie over een stijging van de budgetten, exclusief de bijdrage van de Verenigde Staten, van 33 tot 40 miljard dollar. Volgens de NAVO-afspraken moet ieder deelnemend land minstens twee procent van het bruto binnenlands product (bbp) uitgeven aan defensie. Weinig van de 29 deelnemende landen, waaronder ook Nederland, halen die norm.

De NAVO-landen waren al overeengekomen om de budgetten tegen 2024 - met uitloop naar 2030 - op te hogen naar twee procent. Volgens de Franse president Macron is er geen sprake van een stijging van de defensiebudgetten, anders dan eerder overeengekomen.

Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, zegt in een persconferentie dat de “eerlijke en open” discussie over de lastenverdeling de NAVO versterkt heeft.

Gevraagd naar concrete afspraken over de toename van de budgetten, verwijst de secretaris-generaal naar een gezamenlijk persverklaring van woensdag. Daarin staat dat eerder gemaakte afspraken nageleefd worden en dat gestreefd wordt naar een eerlijke verdeling van de kosten en de verantwoordelijkheden van het NAVO-lidmaatschap. Stoltenberg spreekt over “hernieuwde inspanning”:

In februari zei Stoltenberg dat 15 van de 29 landen op koers lagen om tegen 2024 hun defensiebudgetten op orde te hebben. Die afspraken werden in 2014 gemaakt na de annexatie van de Krim door Rusland.

Trump zegt door de nieuwe afspraken tevreden te zijn, maar wil op termijn dat NAVO-landen hun defensiebudgetten ophogen naar vier procent van het bbp. Macron vond de stijging niet “noodzakelijk” een goed idee, aldus persbureau Reuters.

Ondanks de “enigszins zware en wilde top” zijn de NAVO-landen volgens Trump sterker uit de NAVO-top gekomen: “zeer verenigd, zeer sterk, geen probleem”. “Ik geloof in de NAVO”, zie hij na afloop van de top. “De toewijding van de Verenigde Staten aan de NAVO blijft erg sterk.”

De Franse president Macron zegt tegen persbureau AP dat Trump nooit gedreigd heeft met terugtrekking van de Verenigde Staten uit de NAVO. Frankrijk zal volgens afspraak tegen 2024 de budgettaire afspraken naleven, aldus Macron. Hij ontkent dat er meer geld naar defensie gaat dan eerder afgesproken.

Ook de Duitse bondskanselier Merkel sprak over een “fundamentele” discussie over de NAVO, aldus persbureau Reuters. “We hadden een intense top”, zei Merkel tegen het persbureau. Volgens de bondskanselier moet Duitsland meer doen.

Eerder op de dag bekritiseerde Trump “rijke NAVO-landen”, waaronder Duitsland, die hun afspraken niet nakwamen.

Presidents have been trying unsuccessfully for years to get Germany and other rich NATO Nations to pay more toward their protection from Russia. They pay only a fraction of their cost. The U.S. pays tens of Billions of Dollars too much to subsidize Europe, and loses Big on Trade!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2018