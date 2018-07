Ceviche nacho’s

Geen visgerecht zo zomers als de ceviche. Fris, licht en, als je het goed maakt, bomvol smaak. U kunt er ook voor kiezen om de ceviche in een diep bord te serveren met de nachos erbij, dan hoeft u zich niet het hoofd te breken over de presentatie.

Breng in een grote pan gezouten water aan de kook en zet een ijsbad klaar. Halveer een van de limoenen, knijp het sap in het water en leg dan de helften in het water. Laat het water enkele minuten koken, voeg de garnalen toe en zet het vuur uit. Laat de garnalen 1-2 minuten in het hete water staan, tot ze roze kleuren en opkrullen. Schep de garnalen in het ijsbad en laat ze liggen tot ze koud zijn. Maak ze schoon en hak ze in stukjes of laat ze desgewenst heel.

Meng de stukjes garnaal met de avocado, tomaat, jalapeñopepers en het sap van de overgebleven hele limoen. Voeg zout naar smaak toe.

Verdeel de chips over een schaal en strooi het garnalenmengsel erover. Garneer met de koriander en geef de partjes limoen erbij.