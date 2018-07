Pizzabaas weg na misser bij antiracisme-offensief

De Amerikaanse pizzaketen Papa John’s moet door zonder de man die het bedrijf zijn naam en gezicht gaf. John Schnatter, oprichter en president-commissaris van het bedrijf, diende woensdagnacht zijn ontslag in nadat hij voor de tweede keer in korte tijd in opspraak raakte. Schnatter zou volgens zakenblad Forbes in een gesprek met analisten onder meer het woord „niggers” hebben gebezigd.

Ironisch genoeg was dat telefoongesprek, gevoerd in mei, juist opgezet om te bewijzen dat Schnatter níét racistisch was. De 56-jarige ondernemer kreeg in november vorig jaar kritiek, nadat hij een opmerking maakte over zwarte American-footballspelers die knielden tijdens het Amerikaanse volkslied. Hij noemde die protesten een „fiasco”, waardoor zijn bedrijf – sponsor van de footballcompetitie – omzet misliep.

In het telefoongesprek, opgezet door Papa John’s en een marketingkantoor, kreeg Schnatter onder meer de vraag hoe hij zich zou distantiëren van racistische internetgroeperingen. Zijn reactie daarop was dat zijn eerdere opmerking eigenlijk wel meeviel. „Colonel Sanders (de oprichter van Kentucky Fried Chicken, red.) noemde zwarte mensen niggers.” Waarom kreeg die dan nooit kritiek?

Ook verwees Schnatter volgens Forbes naar Indiana, de staat waar hij werd geboren. Daar sleepten ze zwarte Amerikanen vroeger met pick-up trucks door de straten tot ze stierven, beweerde hij. Kort nadat die opmerkingen woensdag uitlekten, bood Schnatter zijn ontslag aan. Tegenover het tijdschrift bevestigde hij even daarvoor dat hij de uitspraken heeft gedaan. „Voor racisme is geen plek in onze samenleving”, voegt hij daaraan toe.

Naast de keuze voor een opvolger wacht Papa John’s (1,8 miljard dollar omzet, 5.200 vestigingen) de komende weken nog een ander lastig besluit. Schnatter staat namelijk ook in het beeldmerk van de pizzaketen, met rood overhemd en schort en de handen in de zij. Ook is het gezicht van de oprichter gedrukt op pizzadozen en acteert hij regelmatig in reclames van het bedrijf. Schnatter is voor bijna 30 procent eigenaar van Papa John’s.