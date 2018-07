Als beeldend kunstenaar bouw ik af en toe zandsculpturen op festivals. Afgelopen weekend was ik in Oud-Beijerland bij de Spuidagen 2018. Ik maakte een hond, loom onderuit gezakt in de warmte. „Hij heeft geen staart”, hoor ik. Er loopt een meisje om het beeld heen. „En hij heeft ook helemaal geen ogen.” Ze kijkt mij aan. „Ja, dat klopt”, antwoord ik haar, „daar ben ik nog niet aan toegekomen, dat ga ik straks doen.” „Ik ben anders heel goed in ogen maken”, zegt ze, terwijl ze gedecideerd naar mijn gereedschap grijpt. „Je moet er gewoon twee gaten in peuren”.

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl