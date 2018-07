OM breekt onderzoek naar Marco Kroon voorlopig af

Het Openbaar Ministerie breekt het onderzoek naar majoor Marco Kroon voorlopig af. Justitie onderzocht de bewering van Kroon dat hij tijdens een geheime militaire operatie in Afghanistan is ontvoerd, waarna hij een van zijn gijzelnemers zou hebben gedood. Volgens het OM zijn er “geen aanknopingspunten” gevonden die deze gebeurtenissen bevestigen of weerleggen.

Het OM zegt “geen aanwijzingen” te hebben om Kroon te verdenken van strafbare feiten, hij is nooit als verdachte aangemerkt. Tijdens het onderzoek is onder meer alle gepubliceerde informatie over geweldsincidenten in Afghanistan in 2007 onderzocht. Ook is de militair verhoord bij wie Kroon melding van de gebeurtenissen heeft gedaan.

Het is mogelijk dat het onderzoek naar de majoor later nog heropend wordt, als er nieuwe feiten op tafel komen. Het OM noemt de kans hierop echter minimaal.

Ontvoerd door de vijand

Marco Kroon kwam eerder dit jaar in de aandacht na publicatie van een brief op de voorpagina van het AD. Hierin stelde hij dat hij was ontvoerd door “de vijand” tijdens een geheime missie in Afghanistan. Tijdens zijn gijzelneming zou hij op hardhandige wijze ondervraagd, mishandeld en vernederd zijn. Kroon beweerde dat hij de leider van zijn gijzelnemers enkele weken later heeft gedood.

De publicatie van de brief kwam Kroon op zware kritiek te staan. Volgens de vroegere minister van Defensie Eimert van Middelkoop (ChristenUnie) is de militair getraumatiseerd en moet hij “hulp zoeken”. Militaire bronnen in de Volkskrant zeiden dat het “zeer onwaarschijnlijk” was dat de majoor ontvoerd was zonder dat iemand het wist.

De majoor stelde in eerste instantie dat hij het incident niet bij zijn superieuren had gemeld, omdat hij bang was de geheime missie in gevaar te brengen. Na aanhoudende kritiek op de betrouwbaarheid van zijn verhaal maakte Kroons advocaat Geert-Jan Knoops bekend dat er wél een melding is gemaakt bij Defensie.

Hoogste militaire onderscheiding

In die notitie, die als staatsgeheim wordt beschouwd, zou staan dat Kroon was aangehouden door gewapende mannen die zich voordeden als lokale politieagenten. Ook zou bewijs zijn geleverd dat hij “korte tijd gedetineerd” is geweest. Dat Kroon een gijzelnemer heeft gedood zou niet in de melding zijn opgenomen. Defensie bevestigde alleen dat er een melding bestaat dat Kroon is aangehouden door de Afghaanse politie.

Marco Kroon kwam de afgelopen jaren meerdere malen in de schijnwerpers. In 2009 werd hij onderscheiden met de militaire Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding in Nederland. Hij werd geëerd vanwege zijn heldhaftige optreden in Afghanistan. Een jaar later werd Kroon verdacht van verboden wapenbezit en drugsgebruik. Hij ontkende en werd in 2011 vrijgesproken van bezit van cocaïne en xtc. In 2014 werd hij bevorderd tot majoor.