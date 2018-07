Netflix maakt serie van De brief voor de koning

Netflix gaat een Engelstalige serie maken die gebaseerd is op De brief voor de koning, het jeugdboek van Tonke Dragt. De opnames ervan beginnen dit najaar in Nieuw-Zeeland, meldt Uitgeverij Leopold donderdag in een persbericht. De serie zal wereldwijd te zien zijn.

De brief voor de koning is het eerste Nederlandse boek dat verfilmd wordt door Netflix. De uitgeverij van het boek heeft de televisierechten van het boek verkocht aan de Britse productiemaatschappij FilmWave. De brief voor de koning verscheen in 1962 en is nog altijd een populair boek. In 1963 werd het uitgeroepen tot Beste Jeugdboek. Het boek is vertaald in 25 talen en won de slechts eenmaal uitgereikte Griffel der Griffels voor het beste kinderboek aller tijden. In 2008 werd het verhaal verfilmd. De film staat al op Netflix.

Wanneer de serie op Netflix verschijnt, is niet bekend. Eerder werd bekend gemaakt dat de eerste Nederlandse ‘Netflix original’ serie bestaat uit acht afleveringen van 30 minuten en wordt dit jaar door het Amsterdamse bedrijf Pupkin geproduceerd. In 2019 zal de horrorserie beschikbaar zijn op de videodienst.

