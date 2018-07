Netflix maakt serie van ‘Brief voor de koning’

Het kinderboek De brief voor de koning van Tonke Dragt wordt een internationale Netflix-serie. Dat heeft Dragts uitgeverij Leopold donderdag bekendgemaakt. Het is het eerste Nederlandse boek dat Netflix verfilmt tot een eigen serie. Met een verspreiding onder de 125 miljoen Netflix-abonnees in 190 landen zou De brief voor de koning gemakkelijk het bekendste Nederlandse boek ter wereld kunnen worden.

Het wordt een Engelstalige serie voor kinderen, de productie is in handen van de Britse productiemaatschappij FilmWave en de opnames moeten dit najaar van start gaan, grotendeels in Nieuw-Zeeland en Praag. Vooralsnog wordt gedacht aan een serie van acht afleveringen, die al in het najaar van 2019 in première moeten gaan, zegt uitgever Manja Heerze van Leopold. „Dat is uitzonderlijk snel, zeker gezien het feit dat de cast en crew nu nog helemaal niet bekend zijn. We voelen een grote drive bij Netflix.”

Bioscoopfilm

De brief voor de koning, dat in 1962 verscheen, geldt als een klassieker in de Nederlandse jeugdliteratuur. In de loop der jaren werden van het boek ruim een miljoen exemplaren verkocht en is het in meer dan twintig landen vertaald. De laatste grote opleving kreeg het boek door de eerste Engelse vertaling, die in 2014 verscheen. Het verhaal over de queeste van de jonge schildknaap Tiuri was dat jaar een van de populairste en hoogst gewaardeerde kinderboeken in het Verenigd Koninkrijk. Rond die tijd maakte ook producent FilmWave zijn interesse kenbaar. In 2008 was al een bioscoopfilm gemaakt van De brief voor de koning, door regisseur Pieter Verhoeff.

Trailer van de verfilming uit 2008:



Uitgever Manja Heerze voerde jarenlang gesprekken met de Brits-Nederlandse producent Paul Trijbis van FilmWave over de plannen – waarbij ook de nu 87-jarige schrijfster nauw betrokken was. „Dat het in Nieuw-Zeeland gedraaid gaat worden, gaf haar het volste vertrouwen, omdat de natuur daar past bij de landschappen die zij voor ogen had. Voor de middeleeuwse straatjes en gebouwen gaan ze naar Praag. Maar het belangrijkste voor Tonke was de aandacht die Trijbis voor de inhoud had, voor het verhaal dat Tonke wilde vertellen, over moed en trouw, over ‘ja’ zeggen tegen een onbekende opdracht.”

Vrouwen

Tonke Dragt is, net als bij de eerdere verfilming, ook betrokken bij de inhoudelijke totstandkoming van de serie. „Ze is broos en komt niet meer buiten, maar is nog zeer helder van geest”, zegt Heerze. „Ze begeeft zich niet op het terrein van de filmmakers, die verhaallijnen zullen toevoegen en cliffhangers aanbrengen, maar Tonke kan uitstekend uitleggen waarom sommige lijnen wel of niet veranderd kunnen worden. Voor een tv-serie is het bijvoorbeeld fijn als vrouwen en meisjes belangrijke rollen hebben, dus hebben we gezamenlijk uitgewerkt dat er een grotere rol komt voor Lavinia. Oorspronkelijk treedt zij pas op de voorgrond in het vervolg op De brief voor de koning.” Met producent FilmWave is volgens Heerze al „gesproken” over de televisierechten voor dat vervolg, Geheimen van het Wilde Woud.

De schrijfster vindt het „fantastisch”, zegt Heerze, dat haar ruim vijftig jaar oude boeken zoveel nieuwe lezers vinden. Sinds het succes van de vertaling The Letter for the King verschenen nog twee boeken van Dragt in het Engels, en Leopold verkocht recent de vertaalrechten voor Dragts debuut Verhalen van de tweelingbroers. Dragt hoopt voor de serie ook op een première in 2019. „Ze zei: ‘Dan blijf ik leven tot ik het kan zien.’”