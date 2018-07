Met Peter Sagan krijgen de fans opnieuw een voorspelbare winnaar

In vlot Engels, Italiaans of Slowaaks werkt Peter Sagan zich na zijn majestueuze sprintzege in de vijfde etappe van de Tour de France langs de rechthebbende tv-zenders. Een kwinkslag hier, zijn ploeggenoten prijzend daar. Dan die ene vraag, of hij blij is dat hij voor de negentigste keer de groene trui mag aantrekken als beste sprinter, één keer meer dan de Duitse meestersprinter Erik Zabel. „Nou mooi, dan heb ik tenminste een record in de Tour”, zei Sagan lachend. Maar of het hem echt boeide?

De eerste week van de Tour verloopt tot nu toe voorspelbaar, met de sprinters als blikvangers. Eerst won de 23-jarige Colombiaan Fernando Gaviria, toen Sagan. En na de ploegentijdrit van maandag (gewonnen door BMC) volgde opnieuw Gaviria en nu weer Sagan. Op het lastige klimmetje naar de finish in Quimper stond geen maat op het machtige eindschot van de drievoudig wereldkampioen, die de Italiaan Sonny Colbrelli en de Belg Philippe Gilbert met een laatste jump achter zich hield. Twee keer eerste, twee keer tweede: Sagan lijkt hard op weg naar zijn zesde groene trui in Parijs, nog slechts één minder dan Zabel. „We zijn pas op de vijfde dag in de Tour”, bleef hij zelf voorzichtig.

Recordaantallen zijn mooi, maar duiden ook op voorspelbaarheid. In de andere grote rondes Giro en Vuelta plant de organisatie de laatste jaren eerder in de race bergritten, voor meer spanning tussen de kanshebbers voor de eindzege. De Ronde van Frankrijk gaat in de eerste week van sprint naar sprint. Saai? „Wielrennen is saai”, beaamde Sagan begin dit jaar in het Belgische blad Titanen, dat geheel aan het extraverte wielerfenomeen was gewijd. „Je moet goed zot zijn om daar vier of vijf uur lang naar te kijken. Als het op tv is, zet ik me alleen voor de laatste twee kilometer.” Na zijn tweede ritzege vertelde hij woensdag voor de Franse televisie opnieuw mountainbiken „veel leuker” te vinden.

Vijf heuvels van vierde en derde categorie, plus een tiental ongecategoriseerde klimmetjes waren in Bretagne niet genoeg voor een spannend gevecht tussen de klassementstoppers. Maar een makkelijke dag hadden ze niet. „Het was een nerveuze etappe”, vertelde Bauke Mollema na afloop. Op de klimmetjes onderweg was het steeds wringen en in de lastige laatste kilometer moest de kopman van Trek alle zeilen bijzetten om geen tijd te verliezen op zijn concurrenten. „Dan bestaat het risico dat er een gaatje valt en een klassementsrenner achterop raakt. Dat leidt tot de nodige spanning, met alle risico’s van dien.”