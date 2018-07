Maastrichtse toneeldocent ontslagen om grensoverschrijdend gedrag

Een docent bewegingsleer aan de Toneelacademie Maastricht is ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag. De kantonrechter in de Limburgse stad heeft zijn contract donderdag ontbonden.

De man was in november vorig jaar al geschorst door zijn werkgever, die een onderzoek was gestart naar klachten aan zijn adres. Die waren seksueel van aard. Zo zou hij een studente een tik op de billen hebben gegeven en een andere een volledige lichaamsmassage. Daarbij raakte hij haar billen, borsten en edele delen aan. De studente voelde zich daarbij “gegijzeld en onmachtig”. Overigens hebben beide studenten geen aangifte gedaan tegen hun oud-docent.

Ombudsman

Later heeft de docent dezelfde vrouw van dichtbij gefilmd toen zij tijdens een groepsopdracht de handdoek die om haar borsten geknoopt zat liet vallen. De Hogeschool Zuyd liet onderzoek doen door de eigen ombudsman, die concludeerde dat het aannemelijk is dat de docent de drie feiten waarover geklaagd werd, heeft gepleegd.

“Ernstig verwijtbaar gedrag”, volgens de rechter. Temeer omdat de docent, die al sinds 1989 in Maastricht werkte, in 2006 en 2010 al eens gewaarschuwd was om zijn gedrag.

De docent had zich in 2006 verweerd door te zeggen dat zijn aanpak direct en fysiek is, “maar niet seksueel getint”. In een brief die hij de schoolleiding toen stuurde en die de rechter aanhaalt in zijn vonnis schreef hij: “Als er studenten zijn die dit zo ervaren is dat vervelend.”

Gewaarschuwd man

De Hogeschool Zuyd, waar de Maastrichtse Toneelacademie onder valt, maakte na nieuwe meldingen in 2010 een aantal afspraken met de docent. Zo werd fysiek contact met studenten tijdens lessen hem verboden. Bij “nieuwe signalen van deze aard” zou hij geschorst worden. Dat maakte hem volgens de rechter een gewaarschuwd man die zich er daarom “terdege van bewust had moeten zijn dat hij studenten alleen functioneel mocht aanraken.”

Een woordvoerder van de Hogeschool Zuyd laat aan de Volkskrant weten er rekening mee te houden dat de oud-werknemer nog in beroep gaat tegen zijn straf.