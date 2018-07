Knappe vrouwen mogen niet meer in beeld tijdens WK

Ter afleiding van al dan niet saaie voetbalwedstrijden worden ze tijdens dit WK voetbal vaak in beeld gebracht: knappe vrouwelijke supporters op de tribune. Maar vanaf nu niet meer, als het aan Federico Addiechi, directeur diversiteit bij de FIFA, ligt. De wereldvoetbalbond heeft de regisseurs en omroepen die wedstrijdbeelden verzorgen er op aangesproken. Zulke beelden van vaak jonge, schaars geklede vrouwen uit het publiek zouden seksisme in de voetbalwereld in stand houden.

De uitspraak van Addiechi volgt na een evaluatie van Fare Network, een organisatie die zich inzet voor gelijke behandeling in het voetbal. Zij concludeerde dat seksisme een groot probleem vormt tijdens het WK. Groter dan racisme of homofobie, waarvan de organisatie had verwacht dat dat de grootste problemen zouden zijn.

De voorbeelden van seksisme beperken zich dit wereldkampioenschap niet tot het televisiescherm. Vrouwen worden in en rondom de stadions lastiggevallen door mannelijke voetbalfans, aldus Fare Network. Een paar keer gebeurde dat op live televisie. Online circuleren video’s van vrouwelijke voetbalverslaggevers die tijdens hun werk worden vastgepakt of gekust door vreemde, passerende mannen, terwijl ze op straat hun werk proberen te doen.

Volgens de FIFA is er opgetreden tegen zulke incidenten: fans mochten het stadion niet meer in, of moesten het land verlaten. Om hoeveel mensen het gaat, is niet bekendgemaakt. Addiechi zei ook dat de uitzendingen vanuit Rusland al zijn verbeterd in vergelijking met die van het vorige wereldkampioenschap, in Brazilië.

De NOS, die het WK in Nederland uitzendt, heeft geen invloed op wat kijkers hier te zien krijgen. De omroep heeft geen eigen camera’s in de stadions. Televisiebeelden worden gemaakt door een internationaal bureau. Franse, Engelse en Duitse regisseurs verzorgen de regie. Zij bepalen hoe de uitzending eruit ziet. Ook zegt de NOS geen klachten van kijkers ontvangen te hebben over de hoeveelheid vrouwen in de uitzending.

Maar wie er in het stadionpubliek tussenuit springt, verschijnt wellicht ongevraagd op televisie voor honderden miljoenen kijkers, of op internet. Vooraanstaand internationaal fotoagentschap Getty Images moest eerder dit wereldkampioenschap al door het stof. In het beeldaanbod verscheen vorige maand een fotoalbum met de ‘meest sexy fans’ van het WK. Met daarin foto’s van vrouwen op de tribune, meestal schaars gekleed. Na kritiek werd het album verwijderd, volgde een intern onderzoek en kwam er een verklaring: „Er zijn veel interessante verhalen over het wereldkampioenschap te vertellen. We erkennen dat dit daar geen van was.”

Op Nederlandse sites zijn zulke lijstjes nog wel te vinden. Tijdschrift Panorama verzamelt ‘WK-babes’ uit zo veel mogelijk landen. „Nog niet al te veel soeps, maar toch hebben we van iedere groep iets uitgekozen.” Ook mannenblad FHM houdt een overzicht bij, en concludeert: „De cameramannen van het WK in Rusland doen goed hun best.”

Toch lijkt er wel degelijk voorzichtig iets te veranderen in de voetbalwereld. Want waar is bijvoorbeeld het WK in lingerie, dat Veronica tijdens het vorige wereldkampioenschap nog uitzond? De halfnaakte voetballende vrouwen, die in de pauzes van WK-wedstrijden te zien waren, zijn van televisie verdwenen. Een woordvoerder van de zender mailt desgevraagd: „WK in lingerie past niet meer bij waar we als zender voor staan.”