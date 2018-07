Oud-journalist Wibo van de Linde (79) overleden

Oud-journalist Wibo van de Linde is overleden. Van de Linde was al geruime tijd ziek, bevestigt een woordvoerder van AVROTROS. Hij is 79 jaar geworden en wordt in besloten kring begraven.

De voormalig journalist en programmamaker stond bekend als het gezicht van rechtse journalistiek in Nederland. Hij begon zijn carrière bij het Amerikaanse persbureau United Press International en het NTS Journaal, de voorloper van het huidige NOS Journaal. In 1969 stapte hij over naar de AVRO waar hij chef van het Televizier Magazine werd.

Na een kort uitstapje als woordvoerder bij de Verenigde Naties werd hij het hoofd van informatieve programma’s bij de TROS. Hier stond hij aan de wieg van de spraakmakende actualiteitenrubriek TROS Aktua, onder meer bekend van de onthulling over het oorlogsverleden van zakenman Pieter Menten. Het programma had een uitgesproken rechtse toon.

Na een aantal jaar bij de TROS keerde Van de Linde terug naar de AVRO, waar hij Siebe van der Zee verving als directeur. Na vijf jaar nam hij ook hier afscheid en werd hij achtereenvolgens directielid bij adviesbureau James Martin Strategy, de Duitse tak van Endemol en de Postcode Loterij. Voor de Europese Parlementsverkiezingen van 2014 stond Van de Linde op de lijst van ouderenpartij 50Plus.

Van de Linde won verschillende prijzen en onderscheidingen voor zijn werk in de journalistiek, waaronder de Grand Prix Monte Carlo voor de onthulling van het dossier Menten in 1977.