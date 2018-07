Fiets je harder van zoete aardappel?

Presentator Herman van der Zandt geeft bolletjestruidrager Toms Skujins (Trek) een zoete aardappel: „Jij hebt een soort fetisj voor zoete aardappel, toch?”

Toms Skujins: „Ik ken mijn aardappels, zeker. Het is een van de beste groenten die er zijn. De beste, vind ik. Je kunt er patat van maken. Puree. Je kunt er wodka van maken, een auto op laten rijden.”

HvdZ: „Is het goede fietsbrandstof?”

TS: „Nou en of, het is de beste aardappelkracht die er is!”

Oja, is dat zo? Moeten we nu allemaal aan de zoete-aardappelsupplementen (die bestaan!) als we ons dit weekend in het lycra hijsen? Is er sprake van een zoete-aardappel-craze?

Eerst even dit. De zoete aardappel is geen aardappel, zoals de NOS schrijft. Zoete aardappel is een groente, een knol. Mensen die koolhydraten mijden – en dat zijn er tegenwoordig nogal wat – zijn bang voor alles wat aardappel heet. Maar fietsers moeten goed eten. En profwielrenners moeten afgetopt worden met koolhydraten. Dan heb je aan zoete aardappel een goeie: ze bevatten per 100 gram 21,3 gram koolhydraten, iets meer dan een doorsnee pieper (19 gram), en meer energie: 98 versus 88 kcal. En dan zit in de oranje variant ook nog veel bètacaroteen (provitamine A). Maar zijn populariteit heeft hij vooral aan zijn glycemische waarde te danken: je bloedsuikerspiegel piekt er minder van dan van aardappel, daarom zijn paleoliten (die veel vlees eten en weinig koolhydraten) en mensen met diabetes ook dol op de zoete knol.

Bij Lotto Jumbo zat hij afgelopen week in de sla, zegt tourkok Jesper Boom vanuit de auto in Frankrijk. „In de oven met wat kruiden, even laten afkoelen, door de sla met maïs en zwarte boontjes – beetje Mexicaans.” Zoete aardappel vindt iedereen lekker. „En dan eet je eens wat anders dan aardappel, rijst of pasta.”

Dus? Nu staat hij elke dag op het tourmenu? In de yoghurt, de smoothie, de energiereep en ’s avonds op het bord? Dat dan ook al weer niet. Althans niet bij Lotto Jumbo, zegt Jesper Boom. Hij checkt het nog even. De bataat ligt er nu al uit, sms’t hij. Hij heeft zelfs de Alpe d’Huez niet gehaald.