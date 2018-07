Ethiopische rebellengroep kondigt eenzijdig staakt-het-vuren af

Een grote rebellengroep in Ethiopië heeft donderdag een eenzijdig staakt-het-vuren afgekondigd, meldt persbureau Reuters. Het Oromo Liberation Front (OLF) vocht sinds 1993 voor onafhankelijkheid van Oromia, een regio in Ethiopië.

Sinds 2008 was het OLF, de grootste groepering van zijn soort in het Oost-Afrikaanse land, verboden. Vorige week schrapte het Ethiopische parlement het verbod op de separatistische beweging samen met twee andere groeperingen. Volgens Reuters werden eerder op donderdag duizenden gevangen vrijgelaten, die vastzaten omdat ze met een van de groeperingen verbonden waren.

Volgens een verklaring van het OLF zal dit tijdelijke staakt-het-vuren een permanent einde van de gewelddadigheden dichterbij brengen.

Hervormingen

De 41-jarige Ahmed Abiy is sinds hij in maart president van het land werd bezig met grote hervormingen. Zo veroordeelde hij martelingen door politie en het leger en stelde de economie van het 100 miljoen inwoners tellende land open voor buitenlandse investeringen.

Ook tekende hij maandag een “gemeenschappelijke verklaring van vrede en vriendschap” met Eritrea, waarmee de relatie tussen de twee landen lijkt te normaliseren. Eritrea en Ethiopië voerden tussen 1998 en 2000 een grensoorlog. 80.000 mensen zouden bij het conflict omgekomen zijn en de relatie tussen de twee landen bleef daarna gespannen.

Toch blijft het onrustig in het land. In het zuiden van het land zouden volgens de Verenigde Naties 800.000 mensen op de vlucht zijn, vanwege geweldsuitbraken tussen verschillende etnische groeperingen.

Niet iedereen is even blij met de hervormingen van Abiy. Tijdens een steunbijeenkomst voor de president in hoofdstad Addis Abeba kwamen twee mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond nadat iemand een handgranaat richting Abiy had gegooid.

