En nu in het Nederlands!

De nieuwe single Come On To Me die Paul McCartney (76) onlangs uitbracht is een oorwurm. De kritiek op het stuwende rocknummer was lovend (vier ballen in NRC), hoewel het in internationale hitlijsten geen klapper is. Alleen in Hongarije werd het een hitje.

Maar de video waarin McCartney het nummer (en andere songs) in de auto zingt met Late Late Show-presentator James Corden is een YouTube-hit. McCartneys deelname aan de Carpool Karaoke van Corden en de single zijn bedoeld als opwarmers voor het nieuwe studioalbum Egypt Station dat de oud-Beatle in september wil uitbrengen.

Come On To Me is een liefdesliedje, over onzeker beginnend contact. De zanger vraagt zich af of degene die hij ontmoet, blijk geeft van seksuele intenties, en meer dan alleen maar over koetjes en kalfjes praten wil. Zal hij daar op ingaan? Naarmate het liedje vordert laat de zanger alle aarzeling varen en roept enthousiast „Yes I Will! (Yeah)” Je zou haast denken dat de song het hele verloop van liefde op eerste gezicht tot huwelijk omvat. Sommigen denken daarom dat het een liedje is over zijn derde vrouw Nancy Shevell, de Amerikaanse met wie hij in 2011 trouwde.

Hoe dat ook zij, er zit een vertaallust opwekkende vraag in het liedje, met name in het refrein.

Eerst ter inleiding het eerste couplet:

I saw you flash a smile, that seemed to me to say

You wanted so much more than casual conversation

I swear I caught a look before you turned away

Now I don't see the point resisting your temptation

En dan komt het refrein, waar het hier om gaat:

Did you come on to me, will I come on to you?

If you come on to me, will I come on to you?

Later in het lied, als de aarzeling afneemt, varieert McCartney daar nog op met:

If you come on to me, then I'll come on to you.

Het vertaalprobleem zit in: come on to me, tevens de songtitel. In het Nederlands bestaat geen letterlijke vertaling voor de uitdrukking coming on to someone. De Cambridge Dictionary omschrijft ‘come on’ in deze context als: to make your sexual interest known to someone. Is dat flirten? Versieren? Flikflooien? Kortom hoe vertaal je Did you come on to me, will I come on to you? Flirtte jij nou met mij, zal ik dan met jou flirten?, klinkt niet echt lekker. Misschien zijn er lezers die het eerste couplet en het refrein van McCartneys nieuwe YouTube hit Come On To Me adequaat, in zingbaar Nederlands zeg maar, kunnen vertalen. Inzendingen naar achterpagina@nrc.nl.