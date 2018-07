Duitsland levert Catalaanse leider Puigdemont uit, maar niet voor rebellie

Carles Puigdemont zal in Spanje alleen vervolgd kunnen worden voor misbruik van gemeenschapsgeld. De rechtbank in het Duitse Sleeswijk-Holstein, die donderdag groen licht heeft gegeven voor de uitlevering, bepaalde dat er onvoldoende grond is om de voormalige regiopresident van Catalonië uit te leveren op verdenking van rebellie. Wanneer Puigdemont wordt overgebracht is onzeker, en tot die tijd blijft hij op vrije voeten.

De uitspraak van de Duitsers is een forse tegenvaller voor de Spaanse rechter Pablo Llarena, die de voormalige leider van Catalonië net als diens ‘ministers’ voor dezelfde delicten had willen vervolgen. Puigdemont, en een aantal anderen die eveneens voor de justitie op de vlucht gingen, krijgt nu waarschijnlijk een minder lange straf dan de separatisten die hun proces wel in Spanje afwachten.

Puigdemont vertrok in oktober, nadat in Catalonië de onafhankelijkheid was uitgeroepen, naar België. De Catalaan waande zich daar veilig om de Belgen hem niet konden uitleveren voor rebellie. Dit voor jaar werd Puigdemont echter aangehouden in Duitsland toen hij op doorreis was van Finland naar België. De voorbije maanden bogen de Duitsers zich over ‘de zaak Puigdemont’ waarbij al snel duidelijk werd door ook zij er niets in zagen hem op basis van de zware verdenking uit te leveren. Dat heeft de rechtbank nu bevestigd.

Catalonië staat sinds enkele weken onder leiding van de nieuwe regiopresident Quim Torra. Hij wordt gezien als een handlanger van Puigdemont. Torra heeft al meerdere keren laten weten de weg naar een onafhankelijk Catalonië te willen vervolgen.