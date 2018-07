Drie gewonden bij schietpartij in Amsterdam

In Amsterdam zijn donderdagavond drie mannen gewond geraakt bij een schietincident. Dat meldt de politie.

Rond tien voor zeven werd de schietpartij gemeld bij de politie. De drie gewonden werden aangetroffen op de hoek van de Ceintuurbaan en de Dusartstraat in de drukke wijk De Pijp. Rondom de plaats van het schietincident is een ruime politieafzetting geplaatst. Er wordt onderzoek verricht, maar er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Over de aard van de verwondingen van het drietal kon een politiewoordvoerder niets zeggen.

Schietincident Ceintuurbaan / Dusartstraat. Drie personen gewond. Straat afgezet. Onderzoek gestart. Meer info volgt. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) July 12, 2018

Rond zes uur ‘s avonds hadden omwonenden van de Oetgensstraat in stadsdeel Oost ook al schoten gemeld bij de politie. Het is vooralsnog onduidelijk of die ook daadwerkelijk gelost zijn. Wel haalden agenten vrijwel direct daarna op de nabijgelegen Wibautstraat met getrokken wapens drie mannen uit hun auto.

Volgens de Amsterdamse politiewoordvoerder had het drietal te maken met de melding van schoten op de Oetgenstraat. Hij kon nog niet zeggen op welke manier precies. Of er een verband is tussen de schietpartij en de melding van schoten kort daarvoor is eveneens nog onduidelijk.