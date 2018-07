Dan Martin wint zesde etappe Tour, Dumoulin verliest tijd na pech

De Ier Dan Martin (UAE-Team Emirates) heeft de zesde etappe van de Tour de France gewonnen. Op de venijnige slotklim van de Mûr-de-Bretagne sprong hij weg voor in het peloton en kwam hij solo over de streep. Tom Dumoulin (Sunweb) kwam pas 52 seconden na Martin over de streep, het gevolg van een kapotte spaak in zijn voorwiel vijf kilometer voor de finish. Daarbovenop kreeg hij ook nog twintig seconden tijdstraf vanwege het te lang hangen achter de ploegleiderswagen.

Dumoulin, die na zijn tweede plek in de Giro ook op succes in de Tour hoopt, was tot nu toe juist de pech bespaard die andere topfavorieten voor de eindzege al hadden gehad. Mannen als Chris Froome (Sky), Nairo Quintana (Movistar) en Richie Porte (BMC) verloren eerder deze week tijd door valpartijen. Daardoor, en door een uitstekende ploegentijdrit op maandag, stond Dumoulin voorafgaand aan de etappe van donderdag slechts zeven seconden van het geel van Greg van Avermaet (BMC). Bovendien had hij een goede voorsprong opgebouwd van rond of meer dan een minuut op renners als Froome, Porte, Quintana en Vincenzo Nibali (Bahrain Merida).

Opeens stond Dumoulin in de aanloop naar de tweede beklimming van de Mûr-de-Bretagne in de berm. Hij kreeg het voorwiel van een ploeggenoot en kon zijn weg vervolgen, maar vooraan werd er zo hard gereden, dat die taak vooraf al ondoenlijk was.

Waaiers

Groot ander spektakel bleef uit. Zo’n honderd kilometer van de finish brak wel het peloton uiteen doordat de wind vrij spel kreeg op een onbeschut stuk asfalt, de zogenoemde ‘waaiers’. De meeste favorieten voor het klassement zaten in de voorste van twee groepen, maar onder meer een deel van de Nederlandse Lotto-Jumbo-ploeg, met Steven Kruijswijk, Robert Gesink en Primoz Roglic, liep tegen een achterstand op. Uiteindelijk kwam het hele peloton weer samen.

Van Avermaet behoudt geel

Van Avermaet behield het geel door vlak achter Martin over de streep te komen. De Let Tom Skujins (Trek-Segafredo) pakte onderweg genoeg punten om ook vrijdag in de bolletjestrui te mogen starten. Het groen blijft voor tweevoudig etappewinnaar Peter Sagan (Bora-Hansgrohe).