Culturele hoofdsteden Leeuwarden en Valetta leggen conflict niet bij

De banden tussen de culturele hoofdsteden Leeuwarden / Fryslân en zusterhoofdstad Valetta op Malta zijn niet hersteld. Leeuwarden stuurt geen afvaardiging naar de slotceremonie op Malta in december dit jaar.

De Maltese minister van Cultuur Owen Bonnici weigerde donderdagmorgen tijdens een openbaar debat in Leeuwarden afstand te nemen van de omstreden opmerkingen van voorzitter Jason Micallef na de dood van de Maltese onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia. Zij kwam in oktober vorig jaar om het leven door een autobom.

Op haar veelgelezen nieuwsblog Running Commentary hekelde ze onder meer overheidscorruptie en maffiapraktijken op Malta. Haar laatste tweet luidde: „Waar je ook kijkt zijn schurken. De situatie is hopeloos.” Micallef bespotte die door een bericht op Facebook: „St. Patricks Day in Malta. De situatie is hopeloos. Overal waar je kijkt zijn blije mensen.”

Ook andere mensen van de Maltese organisatie zouden zich laatdunkend hebben uitgelaten over Galizia. Verder werd gepoogd een tijdelijke herdenkingsplek voor haar en spandoeken met kritische teksten te verwijderen.

De organisatie van LF2018 verbrak hierop het contact met Valetta. De internationale schrijverorganisatie PEN liet in april in een open brief weten bezorgd te zijn over de manier waarop de Maltese stichting reageerde op Galizia’s dood.

Maar volgens Bonnici vallen de uitlatingen van Micallef onder de vrijheid van meningsuiting. „Ik wil niemand censureren. Iedereen mag zeggen wat hij wil, tenzij het haatzaaien is.” De bewindsman veroordeelde de „brute moord” op Galizia en noemde die „onacceptabel in een democratie.”

Voor directeur Tjeerd van Bekkum van LF2018 was het onvoldoende. „Bonnici heeft geen brug naar ons geslagen. Hij moet met een geloofwaardig statement komen waarin hij zich distantieert van Mecallefs uitspraken.” Volgens Van Bekkum geeft het geen pas om een herdenkingsplek te verwijderen. „Wij zouden hekken om dat monument hebben gezet. Je moet ruimte geven aan zichtbare protesten.”