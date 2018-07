City vindt Brexitblauwdruk May niks

Wél vrij verkeer van goederen, maar geen vrij verkeer van diensten.

De langverwachte blauwdruk voor de Brexit die de Britse regering donderdag presenteerde heeft een einde gemaakt aan de illusies in Londen dat banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen na de Brexit dezelfde toegang tot de Europese markt zouden houden als nu.

Premier Theresa May laat namelijk officieel haar wens daartoe varen. Vanuit ‘the City’, dat nu nog geldt als het financiële hart van Europa, is ontstemd gereageerd. „Het is een echte klap”, schrijft beleidsvoorzittter Catherine McGuinness van de City of London Corporation – dat the City bestuurt – in een verklaring. Ze waarschuwt voor minder banen, minder belasting en minder economische groei. „Zo simpel is het.”

Verschillende banken en andere financiële instellingen sorteerden de afgelopen tijd al voor op de Brexit door kantoren op het Europese vasteland te openen. De donderdag gepresenteerde blauwdruk van May geeft ze daar een extra reden toe. Nu nog geldt dat ze gebruik kunnen maken van een ‘Europees paspoort’: een vergunning in een lidstaat biedt dan toegang tot de andere lidstaten. In de blauwdruk van 104 pagina’s schrijft de regering expliciet dat dit paspoortregime „niet gerepliceerd” zal worden.

Aangezien de inzet van de Europese onderhandelaars voor de Brexit al langer was dat Britse financiële instellingen hun vrije toegang zouden verliezen, is er nu niemand meer aan tafel die ervoor pleit.

Goederen wél

De Britse regering werd de afgelopen dagen flink opgeschud met het aftreden van de Brexit-minister en minister van Buitenlandse Zaken, beiden hardliners. De vertrouwenscrisis die daarop volgde overleefde premier May. Ze laat nu zien dat ze een relatief softe Brexit voorstaat. Ze wil namelijk wél het vrije verkeer van goederen in stand houden. Daarmee zouden bijvoorbeeld voor vers voedsel geen langdradige douaneprocedures gevolgd hoeven te worden en minder problemen met EU-lidstaat Ierland opleveren.

Met kunstgrepen wil het Britse kabinet de vrije handel met de EU redden én macht uit Brussel terugnemen. Is de Brexit-visie die donderdag werd gepresenteerd acceptabel voor de EU?

Sinds het Brexit-referendum van juni 2016 verklaarde May herhaaldelijk: wij stappen uit zowel de interne markt als de douane-unie. Dat blijkt dus niet uit Mays blauwdruk. Uit het stuk wordt ook duidelijk dat de Britten mee willen blijven doen met diverse EU-agentschappen zoals het Europees Geneesmiddelenbureau. Het idee is dat producten dan maar één keer hoeven te worden goedgekeurd voordat ze in de EU en Groot-Brittannië op de markt mogen komen.

Overigens is het maar de vraag wat overeind blijft van de blauwdruk. Het zit vol met ideeën die lastig liggen in Brussel. De EU wil een duidelijk onderscheid houden tussen lidstaten en niet-lidstaten, om meer uittredingen te voorkomen. Michel Barnier, Brexit-hoofdonderhandelaar namens de EU, twitterde donderdag dat de EU de plannen zal „analyseren”.