Bakermat van Syrische opstand nu ook weer in handen Assad

Het regime van de Syrische president Assad heeft opnieuw een belangrijke symbolische overwinning geboekt. Sinds donderdag wappert de Syrische vlag weer op het plein bij de Omari- moskee in de zuidwestelijke stad Deraa, dezelfde plek waar ruim zeven jaar geleden de opstand tegen het bewind begon.

Het Syrische regeringsleger rukte donderdag op in het grotendeels verwoeste Deraa, vergezeld van Russische militaire politie. De opstandelingen hadden op dat moment hun gewapende verzet al gestaakt en ingestemd met het opgeven van hun zware wapens. De regering heeft nu weer de controle over de hele stad en over ruim 80 procent van de omliggende gelijknamige provincie.

Russische bemiddeling

De rebellen zouden na Russische bemiddeling de keus hebben gekregen een amnestie te aanvaarden en in in Deraa te blijven of een vrijgeleide te krijgen naar de meer noordelijke provincie Idlib, die nog in handen van rebellen is. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat grote aantallen opstandelingen van die laatste optie gebruik zullen maken, omdat er ook in Idlib veel gevochten wordt. Daar zijn het fundamentalistische strijders die de dienst uitmaken, terwijl veel strijders uit Deraa juist tot de meer gematigde Syrische Vrije Strijdkrachten (FSA) behoren. Het persbureau AP meldde dat een FSA-strijder van een Russische functionaris te horen had gekregen: „Idlib is een crematorium.”

Enkele bewoners vertelden het persbureau Reuters dat ze hoopten dat leden van de Russische militaire politie, zoals beloofd, langere tijd in Deraa zouden blijven om burgers en opstandelingen te beschermen die van de amnestie gebruik wilden maken om in Deraa te blijven.

Ernstige mishandeling

Het was in Deraa dat in maart 2011 burgers in opstand kwamen na de ernstige mishandeling door de autoriteiten van enkele tieners. De protesten leidden tot een burgeroorlog die zich over heel Syrië uitspreidde en waarbij ook verschillende andere landen betrokken raakten. Ruim 400.000 mensen kwamen om het leven en zo’n 12 miljoen Syriërs werden van huis en haard verdreven, ongeveer de helft van de bevolking. Door het offensief dat de regering vorige maand in de omgeving van Deraa startte zijn nog eens naar schatting 300.000 burgers op drift geraakt.