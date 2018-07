AzG: overtocht Middellandse Zee wordt steeds dodelijker

De oversteek van de Middellandse Zee wordt voor migranten steeds gevaarlijker, waarschuwt Artsen zonder Grenzen (AzG) donderdag. Vooral de afgelopen weken zijn veel bootmigranten verdronken. De hulporganisatie houdt EU-landen die reddingsschepen belemmeren in hun werk hiervoor verantwoordelijk.

Dat de oversteek dodelijker wordt, blijkt uit een vergelijking tussen het aantal doden tot nu toe dit jaar en vorig jaar. In 2017 kwamen er ruim 172.000 migranten in Europa aan over de Middellandse Zee en lieten er 3.100 bij de oversteek het leven. Dit jaar zijn er al ruim 1.400 doden te betreuren, op circa 49.000 gearriveerde migranten. Alleen de voorbije vier weken verdronken al ruim zeshonderd mensen.

Italië en Malta weigeren steeds vaker schepen met geredde migranten in hun havens te ontvangen. De schepen moeten uitwijken naar Spanje en Frankrijk, waardoor ze pas veel later dan normaal weer terug zijn voor de Libische kust om reddingen te verrichten. Ook worden steeds meer reddingsschepen aan de ketting gelegd.

‘Keiharde keuze’

De nieuwe tijdelijke EU-voorzitter Oostenrijk heeft de ambitie uitgesproken om, in nauwe samenwerking met de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Seehofer en zijn Italiaanse collega Salvini, de migratie over de Middellandse Zee volledig te stoppen.

“Er wordt een keiharde keuze gemaakt om mannen, vrouwen en kinderen te laten verdrinken. Dat is schandalig en onacceptabel”, aldus Karline Kleijer, hoofd van de noodhulpafdeling van AzG.