Angelique Kerber eenvoudig naar finale Wimbledon

Angelique Kerber is de eerste finalist van het vrouwentoernooi op Wimbledon. De als elfde geplaatste Duitse versloeg op het centre court van de All England Club haar tegenstander Jelena Ostapenko (21) uit Letland met 6-3 en 6-3.

Kerber had maar 67 minuten nodig om haar tweede Grand Slam-finale in drie jaar te behalen. Al in de eerste set brak ze twee keer de servicebeurt van haar jonge tegenstander. Knap, omdat Ostapenko tot aan donderdag nog geen set had verloren tijdens deze editie van Wimbledon. Ook in de tweede set brak ze Ostapenko twee keer. Pas bij het eerste match point lukte het de Letse om dat terug te doen bij Kerber.

#Wimbledon final spot booked in 67 minutes Will we see @AngeliqueKerber lift the trophy on Saturday? pic.twitter.com/bTwiRmcHyp — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2018

Later op donderdagmiddag komt Serena Williams uit tegen Julia Görges, eveneens uit Duitsland. Görges was dinsdag degene die de Nederlandse Kiki Bertens uitschakelde op Wimbledon. Williams won op haar beurt in de tweede ronde al van Arantxa Rus.

Williams won Wimbledon al zeven keer. In 2016 deed ze dat door in de finale van Kerber te winnen.