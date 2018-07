WK-vooruitblik halve finale: blijven de Kroaten of de Engelsen in Moskou?

20.00 uur Kroatië-Engeland

Kroatië stond in 1998 voor het laatst in de halve finale. Of beter, voor het eerst, want de Kroaten deden bij het WK in Frankrijk voor het eerst mee als zelfstandige natie. Destijds werd verloren van het gastland (2-), waarna in de troostfinale tegen Nederland (2-1) de derde plaats werd veiliggesteld. Sindsdien strandde Kroatië drie keer – in 2010 wist het zich niet te kwalficeren – in de groepsfase. Dit WK was uitschakeling al twee keer dichtbij, maar tegen Denemarken en Rusland brachten strafschoppen de verlossing.

Dat er twee keer een penaltyserie nodig was tegen de op papier zwakkere opponenten, was een verrassing. De Kroaten hadden in groep D indruk gemaakt met drie overwinningen,waaronder een alom bejubelde op Argentinie (3-0). Een outsider voor de wereldtitel was geboren, met Luka Modric en Ivan Raketic als uitblinkers. Ook tegen Engeland zullen de Kroaten afhankelijk zijn van de invallen van dit duo, maar de ploeg heeft veel meer te bieden; acht verschillende spelers maakten een doelpunt.

Een gemiste penalty van specialist Stuart Pearce in de strafschoppenserie in de halve finale tegen West-Duitsland, stond op het WK 1990 een finaleplaats in de weg. Dichterbij is Engeland sindsdien niet geweest, de kwartfinales in 2002 en 2006 zijn de resultaten waarmee de fans van de ‘Three Lions’ het de afgelopen 28 jaar moesten doen. Het is de Engelsen dan ook nauwelijks kwalijk te nemen dat ze massaal hardop dromen van de tweede wereldtitel, na die van 1966 in eigen land. En de WK-gekte zelfs voor Engeland ongekende vormen aanneemt, waarvan de aandacht voor het ouderwetse vestje dat bondscoach Gareth Southgate tijdens wedstrijden draagt, het opvallendste voorbeeld is.

Aan topschutter en aanvoerder Harry Kane en de zijnen zaak om het hoofd te bieden aan deze gekte om te komen waar tot nu toe slechts elf Engelse voetballers zijn geweest: de WK-finale. Wellicht dat ze vertrouwen putten uit het feit dat ze in de vijf duels op deze eindronde één doelpunt meer scoorden dan de Kroaten: 11 om 10. Of dat acht van hun goals uit een standaardsituatie (penalty, hoekschop of vrije trap) voortkwamen, tegen drie van Kroatië.