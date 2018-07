VS willen nog eens 6000 Chinese producten belasten

De Verenigde Staten willen nog eens 6000 Chinese producten ter waarde van 200 miljard dollar belasten met een importheffing van 10 procent. Dat kondigde de regering van president Donald Trump in de nacht van dinsdag op woensdag aan.

Het voorstel ligt de komende twee maanden nog wel ter inzage voor het Amerikaanse volk, dat de kans krijgt inspraak te geven over het plan. Volgende maand worden bovendien openbare hoorzittingen gehouden. Pas daarna wordt officieel besloten of de VS de heffingen ook daadwerkelijk doorvoeren. Onder de producten waarop Trump importtarieven wil instellen zijn tabak, chemicaliën, tapijten en autobanden.

Statement By U.S. Trade Representative Robert Lighthizer on Section 301 Action https://t.co/XveHx7kZ1S pic.twitter.com/a6hv8c81oT — USTR (@USTradeRep) July 10, 2018

Vrijdag traden Amerikaanse heffingen in werking van 25 procent over Chinese producten ter waarde van 34 miljard dollar. China reageerde daar toen vrijwel direct op. “Nadat de VS de tarieven tegen China oneerlijk hebben verhoogd, heeft China met onmiddellijke ingang ook verhoogde tarieven tegen de VS ingevoerd”, aldus het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdagmiddag in Beijing.

De twee landen bestoken elkaar over en weer met verhoogde importtarieven en andere handelsbelemmeringen, waarbij Trump al met heffingen tot aan wel 550 miljard dollar heeft gedreigd: een bedrag, zo rekent persbureau AP voor, dat de Amerikaanse import uit China van vorig jaar overstijgt. De president vindt dat de Chinezen oneerlijk handel drijven, Amerikaanse technologie stelen en hun producten veel te goedkoop in de Verenigde Staten verspreiden.

‘Roekeloos’

Die houding komt Trump ook binnen zijn eigen Republikeinse partij op kritiek te staan. Zo noemde senator Orrin Hatch uit Utah, voorzitter van de Senaatscommissie Financiën, de aankondiging van de nieuwste tarieven vannacht “roekeloos”. “We kunnen niet de andere kant op kijken bij wat China doet, maar deze actie getuigt van een gebrek aan strategie.” Mitt Romney, voormalig concurrent van Trump, reageerde vorige week al op de 25 procent die de VS gaan heffen op Chinese producten.