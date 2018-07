Trump haalt uit naar Duitsland, Merkel reageert

Fotomomentje Voorafgaand aan de openingsceremonie van de top stellen de NAVO-leiders zich op voor een foto: Foto Reuters Gelachen wordt er ook: Foto Reuters

Rutte: Trump heeft gelijk, moeten meer doen aan defensie Premier Rutte is gearriveerd in Brussel. Ook hij vindt, net als Trump, dat Nederland meer geld moet steken in defensie. "We moeten meer doen", hoorde onze correspondent Tijn Sadée hem zeggen bij zijn aankomst. "Dat heb ik vorige week ook gezegd in het Witte Huis. Dus we moeten in 2020 opnieuw kijken naar de uitgaven." Hij wees er op dat de Nederlandse uitgaven aan defensie "al flink zijn gestegen" sinds Trump aan de macht is. Nederland zou zelfs het hoogste defensiebudget hebben sinds de val van de Muur. De NAVO-landen hebben een afspraak dat in 2024 2 procent van het nationaal inkomen aan defensie wordt besteed. Deze kabinetsperiode blijft Nederland hangen op 1,3 procent. Trump wil dat Europese landen hier werk van maken. Dat zei hij vorig jaar bij de NAVO-top, en dat herhaalde hij woensdag weer. "Als het gaat om de 2 procent heeft Trump gewoon een heel groot punt", zei Rutte. Volgens de premier is er onder NAVO-lidstaten "grote eensgezindheid" om toe te werken naar de 2-procent-norm in 2024. Aanval op Duitsland Ook ging Rutte in op Trumps aanval op Duitsland woensdagochtend. Duitsland is te afhankelijk van Russisch gas, zei de Amerikaanse president. "Europa is al heel lang afhankelijk van Russisch gas, en dat zal nog zo blijven. Dat hoeft op zichzelf geen probleem te zijn, mits je strakke afspraken maakt." Rutte benadrukte dat Nord Stream, zoals de pijpverbinding tussen Rusland en Duitsland heet, een commercieel project is.

Vanuit de Brusselse perstent Samen met 2.300 andere journalisten van over de hele wereld zijn onze redacteuren Michel Kerres en Tijn Sadée aanwezig bij de NAVO-top. Hieronder vindt u een foto vanuit de perstent. Naast de duizenden journalisten zijn er ook zo'n 10.000 Belgische politieagenten. Pech voor de Britse premier Theresa May en haar Kroatische collega Andrej Plenković: tijdens de WK halve finale tussen Engeland en Kroatië woensdagavond zijn zij met andere NAVO-leiders in vergadering. Naar verluidt hebben zij al wel voetbalshirtjes van hun nationale ploegen uitgewisseld. Andere aanwezigen kunnen de wedstrijd overigens gewoon volgen. In het mediacentrum wordt de eindstrijd uitgezonden. De perstent in Brussel bij de NAVO-top. Foto Tijn Sadée

Merkel: 'Verwacht discussie' Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel is gearriveerd in Brussel. "Ik verwacht een controversiële discussie. Duitsland doet veel voor de NAVO", zei ze volgens persbureau Reuters tegen de verzamelde pers. Eerder woensdagochtend haalde Trump uit naar Duitsland. Het land zou een "gevangene" zijn van Rusland door de afhankelijkheid van Russisch gas. Merkel, die in de DDR opgroeide, reageerde: "Ik heb zelf een deel van Duitsland meegemaakt onder Sovjet Unie-bewind en ik ben erg blij dat we vandaag in vrijheid verenigd zijn in de Bondsrepubliek Duitsland en dat we ons eigen beleid kunnen bepalen en onze eigen keuzes kunnen maken." Merkel en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar later op woensdag tijdens de top. Angela Merkel arriveert bij de NAVO-top in Brussel. Foto Darrin Zammit Lupi/Reuters

Geen Twitter in de vergaderzaal Amerikaanse media gaan ervan uit dat Trump straks een paar uur niet kan twitteren omdat in de vergaderzaal van het nieuwe NAVO-hoofdkwartier geen telefoons zijn toegestaan. Dat zou, aldus The New York Times, ook voor de president gelden. Vraag is ook hoeveel hij aan een telefoon zou hebben omdat de signalen in het gebouw verstoord zouden worden om afluisteren te voorkomen.

Al direct viral: Trumps werkontbijt Al meteen bij de start van de NAVO-top woensdagochtend zet Donald Trump de toon, ziet correspondent Tijn Sadée. Tijdens een werkontbijt met de secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg. Het filmpje van het ontbijt gaat viral. "De NAVO-landen geven echt steeds meer uit aan defensie", zegt Stoltenberg, waarmee hij de Amerikaanse president gerust wil stellen.

"En hoe kómt dat, dat jullie dat nu doen?" antwoordt Trump op intimiderende toon.

"Door úw leiderschap, door úw boodschap", antwoordt Stoltenberg braaf. Op de vorige NAVO-top in mei 2017 heeft Trump de Europese NAVO-landen een uitbrander gegeven omdat ze te weinig investeren in defensie. Na die pijnlijke scène bijt Trump zich vast in het onderwerp en zit Stoltenberg er geslagen bij. Trump richt zijn pijlen op Duitsland, vanwege de gaspijplijndeal (Northstream) van Duitsland met Rusland: "De Duitsers betalen de Russen miljarden voor het gas, en tegelijk moeten wij Duitsland beschermen tegen Rusland? Dit is ongepast, vindt u niet?"

Stoltenberg zwijgt, Trump gaat verder: "Duitsland is een gevangene van Rusland." Dag 1 van de NAVO-top is begonnen...

Programma: het nieuwe NAVO-hoofdkwartier en werkdiners De NAVO-top die woensdag begint duurt tot en met donderdag. Regeringsleiders en ministers verzamelen zich rond lunchtijd op het nieuwe NAVO-hoofdkwartier. Premier Rutte en de ministers Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) en Bijleveld (Defensie, CDA) zijn bij een eerste sessie over het vergroten van de militaire mobiliteit in Europa, defensie-uitgaven en een nieuwe missie in Irak. Woensdagavond dineren de regeringsleiders in het Jubelparkmuseum. De ministers hebben aparte werkdiners: Minister Blok is bij een diner waar met Jordanië, Tunesië en Irak wordt gesproken over de ontwikkelingen aan de zuidflank van het bondgenootschap en over terrorismebestrijding, Bijleveld is bij een diner over verbeteren van de militaire mobiliteit.