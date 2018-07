Voetbalclub AC Milan krijgt Amerikaanse eigenaar

Investeringsfonds Elliott is de nieuwe eigenaar van het Italiaanse AC Milan. De Amerikanen nemen de voetbalclub over van de vorige eigenaar, zakenman Li Yonghong.

Onder de Chinees, die AC Milan twee jaar geleden van oud-premier Silvio Berlusconi kocht, was de club snel in grote financiële problemen geraakt. Yonghong leende vorig jaar daarom 300 miljoen euro van Elliott. Een van de voorwaarden aan die lening was dat AC Milan in handen van Elliott zou vallen als Yonghong en zijn consortium Sino-Europa Sports de lening niet op tijd terug zouden betalen.

In mei stond Elliott in de rechtszaal nog lijnrecht tegenover AkzoNobel. Wie is de partij die het verfconcern bijna in handen dreef van PPG?

Financial Fair Play

AC Milan kocht in 2017 voor bijna 200 miljoen euro nieuwe spelers, maar verdiende ‘slechts’ enkele tientallen miljoenen euro’s. De Europese voetbalbond UEFA greep daarop in, omdat een dergelijk transferbeleid tegen de door de bond gestelde Financial Fair Play-regels ingaat. AC Milan mag de komende twee jaar niet meedoen aan Europese toernooien zoals de Champions- of Europa League, en kreeg een boete opgelegd van 30 miljoen euro.

Elliott kondigde woensdag dan ook aan dat een van de eerste ingrepen bij de club een investering van 50 miljoen euro is. Dat geld is bedoeld om de eerste financiële plooien bij AC Milan glad te strijken. Voor later is meer geld beloofd. Om welk bedrag het gaat is niet bekendgemaakt.