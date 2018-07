VK wil Facebook half miljoen boete opleggen om Cambridge Analytica

Het Verenigd Koninkrijk wil Facebook een boete opleggen van 500.000 pond (565.323 euro) vanwege het Cambridge Analytica-schandaal. Dat schrijft persbureau AP woensdag. Het is de maximumboete die de Britse privacywaakhond kan opleggen voor het schenden van dataregels.

De Britse autoriteit vindt dat Facebook niet voldoende heeft gedaan om de persoonlijke gegevens van gebruikers te beschermen. Daar komt bij dat het gebruikers ook niet adequaat heeft geïnformeerd over hoe hun informatie werd gebruikt door andere partijen. Voor de boete definitief wordt opgelegd, krijgt Facebook nog de kans om te reageren.

Het is niet de eerste keer dat het social media-bedrijf op zijn vingers wordt getikt door de autoriteiten. Ook de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC doet onderzoek naar Facebook. Een eventuele boete kan oplopen tot in de miljarden.

Lees ook: Klokkenluider van Cambridge Analytica kon uitzoeken wat hij maar wilde

Symbolische waarde

Voor het social media-bedrijf is de boete maar een schijntje omdat het in het eerste kwartaal van dit jaar al bijna twaalf miljard dollar omzette. De boete heeft echter wel symbolische waarde omdat het de eerste keer is dat Facebook wordt beboet voor het lekken van data naar het omstreden Londense databedrijf Cambridge Analytica.

Volgens Facebook verkreeg het databedrijf op illegale wijze toegang tot de persoonlijke gegevens van ruim tachtig miljoen profielen van overwegend Amerikanen en Britten. Dat gebeurde doordat een academicus van Cambridge University, die de gegevens verkreeg voor eigen onderzoek, deze doorverkocht aan het Londense databedrijf. De persoonlijke informatie werd gekopieerd en bewaard en vervolgens gebruikt om specifieke politieke boodschappen mee te verspreiden.

Met die boodschappen zou met name de Trump-campagne geholpen zijn geweest. Steve Bannon, de voormalig strateeg van president Donald Trump, was betrokken bij de oprichting van Cambridge Analytica. Veel aanhangers van de Republikeinse partij financierden het bedrijf bovendien deels. Begin mei sloot het databedrijf officieel zijn deuren.

Lees ook: Cambridge Analytica stopt ermee. Of toch niet?