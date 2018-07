Clexit: waarom John Cleese naar de Caraïben vertrekt

Hij maakte faam als de man met het Britse bolhoedje en het gekke loopje, maar nu lijkt het er dan toch echt op dat John Cleese het Verenigd Koninkrijk gaat verlaten. Dat zei hij dinsdagavond althans, in het BBC-programma Newsnight. De ex-Monty Pythoner pakt in november zijn biezen om op een eiland in de Caribische Zee te gaan wonen omdat hij “zo teleurgesteld” is in zijn land en hoe het bestuurd wordt.

Zijn bestemming, het kleine eiland Nevis, is met 93 vierkante kilometer maar net ietsje groter dan Terschelling. Met amper 11.000 inwoners is Cleese binnenkort zonder al te veel concurrentie de bekendste inwoner van het eiland. Maar waarom vertrekt de bekende komiek eigenlijk? Dat blijft wat vaag. Dat Cleese een dubbelzinnige relatie heeft met bijvoorbeeld de Britse krant The Daily Mail was al langer bekend: zo tweette hij in 2014 dat de naam ‘P. Dacre’ (hoofdredacteur van het dagblad) een anagram van ‘Crap Ed’ (‘Onzin Hoofdredacteur’)

Ook Britse politici en zijn landgenoten moeten het in het tien minuten durende interview ontgelden: “Met het gelieg en onbeduidendheid heb ik moeite”. Volgens Cleese kwam het Brexit-debat in de media niet verder dan bikkelharde verdedigers van het status quo aan de ene kant, en voorstanders van een Brexit aan de andere. Zelf zei de 78-jarige komiek overigens ‘leave’ te stemmen.

Geen vertrouwen in media

Andere gedrukte media komen er tijdens Cleese’s televisieoptreden tevens slecht vanaf. Zoals alleen Cleese het kan, presenteert hij zijn bewijs op een houten klembord: de Europese Unie ondervraagt jaarlijks zo’n duizend burgers uit verschillende lidstaten over hun vertrouwen in de gedrukte media. Nederland en de Scandinavische landen doen het goed maar onderaan, zo wijst Cleese op een grafiek aan, bungelt toch echt ‘zijn’ Verenigd Koninkrijk.

“Tel daar het bedrog van de banken bij op, en ik vertrek naar Nevis”. Eén ding is zeker, over toekomstige woonruimte hoeft Cleese zich geen zorgen te maken. Te koop staande villa’s en landhuizen zijn er op Nevis genoeg. De enige vraag die overblijft, is of Cleese nog voldoende ponden bij elkaar zal weten te sprokkelen voor zijn verhuizing. Zijn derde echtscheiding kostte de komiek zo’n twintig miljoen dollar, schreef The Daily Mail. Maar ook dat kan natuurlijk even goed een leugen zijn.