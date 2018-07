Te koop voor 150 miljoen dollar: je eigen Beverly Hill

Microsoft-miljardair Paul Allen is van plan te cashen op een enorm landgoed in de heuvels van Los Angeles. Het stuk land, dat bekend staat als ‘The Enchanted Hill’ (De Betoverde Heuvel), staat te koop voor een slordige 150 miljoen dollar.

Voor dat bedrag ben je wel de trotse eigenaar van één van de laatste stukken onbebouwde grond die zijn overgebleven in Beverly Hills. Het terrein is 96 voetbalvelden groot (ruim 48 hectare) en brengt een stukje filmhistorie met zich mee. The Enchanted Hill werd begin jaren 20 ontdekt door Hollywood-legendes Frances Marion en Fred Thomson, schrijft The Wall Street Journal. Het echtpaar schakelde ‘architect van de sterren’ Wallace Neff in om het stukje Beverly Hills te transformeren in “de betoverde heuvel” met daarop een herenhuis in koloniale bouwstijl met onder meer twintig kamers, een tennisbaan en een zwembad.

De naam van het landgoed komt uit de koker van de beroemde Zweedse stomme film-actrice Greta Garbo, destijds de buurvrouw. In die tijd betekende een uitnodiging voor Enchanted Hill dat je jezelf echt tot de hogere Hollywood-kringen mocht rekenen. Het herenhuis, hier goed te zien op zwart-witfoto’s, werd in 2004 gesloopt door Allen, iets wat hem niet in dank werd afgenomen.

Foto Hilton & Hyland

Flinke winst

Een flinke winst ligt in het verschiet voor Allen. De man die Microsoft in 1975 samen met Bill Gates oprichtte en wiens vermogen door Forbes geschat wordt op ruim 20 miljard dollar, kocht eind jaren 90 de grond voor 20 miljoen dollar. De vraagprijs anno 2018 is door de makelaars van Hilton & Hyland vastgesteld op 150 miljoen dollar.

Het landgoed heeft vijf vlakke percelen waarop nog gebouw zou kunnen worden. Daartussen slingert de mijllange privéweg die Allen op het terrein liet aanleggen.