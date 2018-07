Sagan boekt tweede etappezege deze Tour, Van Avermaet houdt geel

Peter Sagan heeft voor de tweede keer deze Tour een etappe gewonnen. De Slowaakse wereldkampioen van Bora-Hansgrohe bleef op het gemene klimmetje richting de finish in Quimper de Italiaan Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) voor. Dat deed hij tijdens zijn eerste etappeoverwinning, afgelopen zondag, precies zo.

De Belg Greg van Avermaet (BMC), die het zelf ook nog probeerde in het slot van de vijfde etappe, behield het geel. Sagan bleef drager van de groene trui.

De vijfde etappe van deze Ronde van Frankrijk werd gereden over Bretonse bodem en begon in Llorient. Ruim tweehonderd kilometer, met onderweg vijf kleine cols: twee van de vierde categorie en drie van de derde. De Franse veteraan Sylvain Chavanel (Direct Énergie), 39 inmiddels, maakte deel uit van de kopgroep van de dag – zeven man sterk – en pakte onderweg net niet genoeg punten tijdens de beklimmingen om donderdag in de bergtrui te mogen starten. Dat tricot kwam in handen van de Let Tom Skujins.

Beslist in laatste kilometer

Een late vluchtpoging van de Est Rein Taaramäe, ploeggenoot van Chavanel,liep op niets uit, waardoor zoals verwacht de etappe beslist werd in de laatste kilometer, met gemiddeld 4,8 procent omhoog in Quimper.

De grote favorieten voor de eindzege deze Tour liepen geen averij op, ook al kreeg Chris Froome (Sky) onderweg een lekke band en viel Adam Yates (Mitchelton-Scott). Wel zeg Tom Dumoulin een ploeggenoot wegvallen. Michael Matthews, vorig jaar nog winnaar van het puntenklassement, werd afgelopen nacht ziek en ging niet van start. Ook de Belgische Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) ging niet van start. Robert Kiserlovski moest opgeven na een val.

Donderdag voert de etappe van Brest naar de Mûr du Bretagne. Deze klim van twee kilometer met een gemiddelde stijging van 6,9 procent staat in het slot twee keer op het programma.

Correctie 11 juli: in een eerdere versie van dit artikel stond dat Sylvain Chavanel genoeg punten pakte voor de bolletjestrui. Dat klopte niet, dat was de Let Tom Skujins. Het is inmiddels aangepast.