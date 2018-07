Pop en jazz: twee routes voor North Sea Jazz 2018

Dit North Sea Jazz festival staat bol van jeugdige bravoure. Ze dunnen uit, de jazzlegendes. Luister vooral nog eens naar saxofonist Pharoah Sanders (77), een onvergetelijk eigenzinnige tenor met een schurende sound, buitengewoon snelle solo’s en een virtuoze techniek. De musicus Ferrell Sanders, die zijn naam Pharoah kreeg van musicus Sun Ra, treedt op met kwartet. Pharoah Sanders, zaterdag 23.15, Hudson.

Een naam om in de gaten te houden: trompettist Keyon Harrold. Hij verdiende zijn sporen in de hiphop, soul en r&b. Speelde de trompet in voor de Miles Davis-film Miles Ahead. En maakt nu definitief als jazz-muzikant stappen met The Mugician, een overvloedig mooi album waarin hij zijn mooie toon paart aan spiritual chants en soulvolle zang.

Keyon Harrold, zondag 19.30, Yenisei.

Liedjes krijgen bij haar een gezicht en een gevoel, haar vermogen tot beeldend zingen is enorm. Losjes schakelt ze in haar met humor en ironie verweven theatrale jazz. Zangeres Cécile McLorin Salvant is op het podium in haar element. Een greep uit historische vocale jazz. Een akoestische spiritual. Cécile McLorin Salvant, zondag 20.25, Amazon.

Een fijne instrumentaliste is Allison Miller. De drumster uit New York weet op het podium alle aandacht naar zich toe te trekken met haar sierlijke, subtiele doch dwingende spel. Jaren was ze op tournee met singer-songwriters als Ani DiFranco en Natalie Merchant. Ze komt optreden met haar eigen sextet Boom Tic Boom waarin klarinet, viool en kornet figureren in haar intelligente composities.

Allison Miller’s Boom Tic Boom, zondag 17.30, Yenisei.

Pianist Cameron Graves is, in het kielzog van Kamasi Washington, een opvallende nieuwe naam in de Amerikaanse scene. Zijn spel is stoer en overrompeld, met zijn gespierde, volgetatoeëerde armen geeft hij direct vol gas. Een staaltje bombastische krachtpatserij, zeker als hij zijn klassieke achtergrond laat gelden, maar zijn muzikale ideeën zijn interessant.

Cameron Graves, vrijdag 17.15, Congo.