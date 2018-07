Het wereldbeeld van de burgemeester van Amsterdam

De burgemeester, hét gezicht van de lokale politiek, is in toenemende mate vogelvrij, meent Halsema. Wanneer Onno Hoes in 2014 ten val komt als burgemeester van Maastricht, is ze des duivels. De door PowNews heimelijk gefilmde flirtages van Hoes met een toyboy noemt ze „homofobe, kleinburgerlijke riooljournalistiek”. Nóg kwader is ze op de „benepen sufferd” Bernt Schneiders, die als toenmalig voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters Hoes niet onvoorwaardelijk steunt.

Halsema is zich bewust van de kwetsbare positie waarin ze straks verkeert. De lokale politiek, zo schrijft ze in 2014, is „het weeskind van de democratie”. Daar hebben partijen een nóg groter rekruteringsprobleem dan in Den Haag. Lokale politici zijn onbekend, onbemind en amper opgewassen tegen hun taak.

Politieke correctheid

Voor haar tegenstanders staat Halsema voor alles wat er niet deugt aan de ‘linkse elite’ en haar ideologische stokpaardjes. „Een symbool van wegkijkend multiculturalisme, grachtengordeliaans elitarisme en linkse zelfgenoegzaamheid”, zo omschreef ze zichzelf ooit met de nodige zelfspot.

Elitair is Halsema misschien, links is ze zeker, maar aan ideologische scherpslijperij heeft ze een grondige hekel. Uit haar artikelen en boeken blijkt juist antipathie jegens de politieke correctheid, het slachtofferdenken en de zelfcensuur die onder sommige linkse politici en actievoerders gemeengoed is.

Die afkeer stamt al uit de jaren tachtig, als Halsema studeert in Utrecht. In de linkse kringen is daar „een wedren gaande in ideologisch puritanisme”. „Kritisch zijn”, schrijft ze, „betekent in de jaren tachtig dat je altijd en overal op zoek bent naar de racistische, seksistische en imperialistische ondertoon in politieke discussies.”

Vervang ‘imperialistisch’ door ‘koloniaal’ en je hebt het linkse actiejargon dat anno 2018 ook opgang maakt binnen Halsema’s eigen partij, GroenLinks.

In een column getiteld ‘Zijn linkse mensen beter?’ maakt Halsema in 2014 gehakt van het morele superioriteitsgevoel onder linkse wereldverbeteraars. „Het idee dat linkse opvattingen je tot een beter mens maken, is niet alleen onnozel maar ook behoorlijk arrogant.”

Halsema weigert burgers als willoze slachtoffers van ‘het systeem’ te zien. In haar geschriften wijst ze telkens op „de eigen verantwoordelijkheid voor het ontstaan van de problemen”. In die zin is het niet vreemd dat de VVD-jongerenorganisatie haar ooit uitriep tot ‘liberaal van het jaar’.

Is Halsema dan niet links? Jawel. Alleen niet klassiek links. De stroming waarin ze zich het meest thuis voelt, omschrijft ze in 2004 als ‘vrijzinnig links’. Ze heeft niets met paternalisme, betutteling of gemeenschapsdenken. In Halsema’s wereldbeeld draait het om individualisme, vrijheid en non-conformisme. „De vrijheid om anders te zijn.”

Hoewel ze in die tijd een peuter was, voelt Halsema (1966) zich een erfgenaam van de jaren zestig. Haar eindexamenwerkstuk geschiedenis ging over de provo-beweging, met z’n ‘magische aksies’ en wittefietsenplan. In dat opzicht past ze uitstekend bij het vrijgevochten Amsterdam. Het valt minder goed te rijmen met de verbindende rol van burgemeester, die er toch vooral is om het wij-gevoel in de stad te versterken – zeker op momenten van crisis.