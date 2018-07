Fox verhoogt bod op betaalzender Sky

21st Century Fox heeft woensdagochtend zijn bod op het Britse mediabedrijf Sky verhoogd. Het mediaconglomeraat biedt nu 14 pond per aandeel, waarmee Sky omgerekend 27,7 milard euro waard wordt.

Een eerder bod van Comcast van 12,50 pond per aandeel wordt daarmee overtroffen. 21st Century Fox, het mediabedrijf onder leiding van de familie Murdoch, is in een overnamestrijd verwikkeld met de Amerikaanse mediagigant Comcast. Sky verzorgt betaalde televisiezenders in Europese landen en bezit veel uitzendrechten op voetbalwedstrijden. 21st Century Fox heeft al 39,1 procent van de aandelen van Sky in bezit.

In 2016 deed het bedrijf van Murdoch een eerste bod op Sky van 10,75 pond per aandeel. Sky ging akkoord met dat bod, maar Britse toezichthouders hielden de overname tegen. Ze vreesden dat 21st Century Fox te dominant zou worden. Het mediacongomlomeraat van Rupert Murdoch omvat onder meer de Britse kranten The Times en The Sun en diverse radiozenders.

Disney is in gesprek met Fox. Het overweegt de entertainmenttak over te nemen.

Sky News afstoten

In juni stelde de toezichthouder daarom de verkoop van nieuwszender Sky News als voorwaarde aan de overname. Sky News is een dochteronderneming van Sky. Rupert Murdoch liet daarop weten al in gesprek te zijn om de nieuwszender, en de entertainmenttak van zijn imperium, door te verkopen aan Disney.

De biedingen op Sky zijn onderdeel van een grotere overnamestrijd rond 21st Century Fox. Comcast, naast internetaanbieder ook eigenaar van meerdere Amerikaanse tv-zenders waaronder NBC en CNBC, bood vorige maand 65 miljard dollar voor onderdelen van het concern. Eind juni verhoogde Disney het bod naar ruim 71 miljard dollar.

Sky adviseert zijn aandeelhouders om in te stemmen met de overname. De overname moet nog goedgekeurd worden door de Britse overheid.