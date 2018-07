Filmoverzicht: stunten hoog boven Hongkong en prachtig wielerafscheid

Regie: Sabastián Lelio. Met: Rachel Weisz, Rachel McAdams, Alessandro Nivola. In: 28 bioscopen

LHBT-film ‘Disobedience’ gaat over homoseksualiteit binnen een joods-orthodox milieu. Wat niet wordt besproken, bestaat niet. Lees de recensie: Homoseksualiteit in de joods-orthodoxe gemeenschap: wat niet wordt besproken, bestaat niet

●●●●●

Skyscraper: Actiefilm

‘Skyscraper’ is een actiefilm waarbij je het zweet in de handen krijgt bij alle toeren die de held hoog boven Hongkong uithaalt. Lees de recensie: Halsbrekend stunten op een wolkenkrabber in Hongkong