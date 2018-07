Dit schrijven de kranten over het Belgische verlies en de Franse winst

Het verdriet in België is groot na het verlies tegen buurland Frankrijk. Niet in de laatste plaats in de dagbladen. Toch zijn er ook complimenten en lovende woorden voor het elftal van Roberto Martinez, dat nét niet de beste Belgische WK-prestatie ooit leverde.

“Triest, maar trots” staat met grote letters op de voorpagina van de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. Sterspelers Kevin de Bruyne en Thibaut Courtois zijn met een kind op hun arm zwaaiend afgebeeld. ‘Strijdend ten onder tegen uitgekookte Fransen’, luidt het onderschrift.

Min of meer ook de strekking van de analyse van chef voetbal van de krant Stephan Keygnaert. “Frankrijk voetbalde met het adagium: “Wij kunnen niet van jullie winnen, maar jullie kunnen van ons verliezen”.

Cynisme

De Waalse krant La Dernière Heure opent woensdag met Marouane Fellaini die met de handen voor het gezicht afdruipt. “Ze hebben onze droom gesloopt”, staat er groot onder. Ook het Franstalige dagblad roept de Rode Duivels uit tot morele winnaar van de wedstrijd in Sint-Petersburg. “Verslagen door het cynisme van Les Bleus. Dit is niet hoe het had moeten eindigen.”

La Dernière Heure, quotidien belge : pic.twitter.com/bTl5V21SOi — François & Pascal (@Leblogtvnews) July 11, 2018

Hoe anders is de stemming in Frankrijk, waar sportkrant L’Equipe op de voorpagina “letterlijk met het hoofd in de sterren” is. “We kunnen ons niet meer verbergen”, wordt de jonge sterspeler Kylian Mbappé (19) vol bravoure geciteerd. De krant schrijft verder over de “fantastische beheersing en strategie” waarmee het team van Didier Deschamps de Belgen versloeg. “Dit is de derde WK-finale voor Frankrijk in twintig jaar en dat is krankzinnig”, schrijft verslaggever Vincent Duluc.

Ook het doorgaans vrij serieus ingestelde Le Monde is door het dolle. “Mogen we nog eens zeggen dat we in de finale staan?” twittert de krant woensdagochtend. “En nog eens? We staan in de finale! We staan in de finale! We staan in de finale!” Le Monde omschrijft de feeststemming die dinsdagnacht in Frankrijk heerste als vergelijkbaar met die in 1998, toen Frankrijk in eigen land wereldkampioen werd.

Est-ce qu'on a le droit de dire #onestenfinale ? Et de le répéter ? On est en finale On est en finale On est en finale On est en finale On est en finale On est en finale On est en finale On est en finale |Photo ©Marc Chaumeil] pic.twitter.com/0XuC7Jc0ZK — Le Monde (@lemondefr) July 11, 2018

De Vlaamse krant De Morgen zoekt tot slot zijn heil in de poëzie. Een dankwoord aan de Rode Duivels op de voorpagina, en een rijm van huisdichter Stijn de Paepe op pagina twee.

Une défaite à en bouffer son brassard de capitaine… Eden Hazard dépité en une du quotidien belge @demorgen qui remercie les Belges pour leur parcours et salue cette "grande génération" #BELFRA #Russie2018 pic.twitter.com/UtkpgDIxBg — Olivier Bras (@olivbras) July 11, 2018

En vandaag is het de elfde,

die voelt niet bepaald hetzelfde,

als de zesde of de tiende.

Één goal. Een onverdiende.#11juli 🦁na #FRABEL 🇧🇪@demorgen: pic.twitter.com/SRaOREzuFk — Stijn De Paepe (@StijnDePaepe) July 11, 2018

