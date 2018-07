Collegegeld eerste studiejaar gehalveerd

Studenten die komend collegejaar voor het eerst bij een studie aan een hogeschool of universiteit ingeschreven staan, hoeven nog maar de helft van het wettelijk collegegeld te betalen. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met een voorstel van minister Ingrid van Engelshoven (D66) over een verlaging van het wettelijk collegegeld voor eerstejaars studenten.

De nieuwe regel geldt voor zowel voltijd- als deeltijdstudenten. Vanaf collegejaar 2018-2019, dat in september start, betalen zij het eerste jaar in plaats van 2060 euro maar 1030 euro. Studenten die de lerarenopleiding aan de pabo doen, kunnen twee jaar gebruik maken van het verlaagde tarief.

De maatregel is opgenomen in het regeerakkoord en werd opgesteld om “financiële drempels” weg te nemen voor aankomende studenten. Volgens Van Engelshoven is het collegeld “de eerste grote rekening die je ziet als aankomend student” en maakt het daarbij veel uit welk bedrag daarop staat.

Aantal pabo-studenten gehalveerd

Door het collegegeld voor de pabo voor twee jaar te verlagen, hoopt Van Engelshoven meer studenten naar de lerarenopleiding te trekken. Dat is nodig, omdat de instroom van nieuwe studenten in ongeveer tien jaar tijd is gehalveerd. Dat is opvallend omdat gekeken naar het aantal hbo-studenten over alle studies in die periode wel groeide.

Bij de invoering van het leenstelsel in 2014, beloofde oud-minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) dat het bedrag van een miljard euro dat met het leenstelsel bespaard zou worden, terug zou vloeien naar het hoger onderwijs.