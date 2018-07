21 doden bij bomaanslag politieke bijeenkomst Pakistan

Bij een zelfmoordaanslag op een politieke bijeenkomst in Pakistan zijn dinsdagnacht een lokale politicus en twintig anderen om het leven gekomen. Er vielen 65 gewonden, meldt persbureau AP. De Talibaan in Pakistan eisten de aanslag woensdag op.

Het doelwit van de aanslag was een bijeenkomst van de Nationale Awami Partij (ANP) in Peshawar, een stad in het noordwesten van het land. Over twee weken worden landelijke verkiezingen gehouden in Pakistan. ANP-politicus Haroon Ahmed Bilour kwam bij de aanslag om het leven. Volgens persbureau AFP sprak Bilour een menigte van tweehonderd aanhangers toe toen de bom afging. ANP geldt als een linkse en seculiere politieke partij.

De Talibaan in Pakistan, Tehrek-e-Taliban Pakistan (TTP), verklaarden dat de aanslag een wraakactie was voor het beleid van ANP in voorgaande jaren. Tijdens een eerdere regeringsperiode, tussen 2008 en 2013, ging de lokale regering onder leiding van ANP in het offensief tegen militanten in de provincie Khyber Pakthunkhwa, waar Peshawar de hoofdstad van is. De vader van Bilour kwam in 2012 om het leven bij een zelfmoordaanslag.

Verkiezingen

Op 25 juli gaat Pakistan naar de stembus. Het leger kondigde dinsdag aan circa 370.000 militairen in te zetten om alle stemlokalen te beveiligen. Hoewel de veiligheidssituatie in het land verbeterd is, worden daarmee vijf keer meer militairen ingezet dan bij de vorige verkiezingen in 2013, schrijft persbureau AP. 135.000 extra militairen zijn opgeroepen.

De zelfmoordaanslag op de politieke bijeenkomst in Peshawar was de eerste aanval sinds de TTP-leider Mullah Fazlullah in juni om het leven kwam bij een droneaanval.