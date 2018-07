Zeker een dode bij crash historisch vliegtuig bestemd voor Aviodrome

Een historisch vliegtuig dat onderweg was naar luchtvaartmuseum Aviodrome is dinsdagavond in Zuid-Afrika neergestort tijdens een testvlucht. Dat meldt het museum op Facebook. Volgens medische diensten ter plaatse zijn er twintig slachtoffers en is er minstens één dode te betreuren.

[UPDATE] - One fatality reported at the #Wonderboom crash in Pretoria. pic.twitter.com/04Ue9fihxb — ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ER24EMS) July 10, 2018

Het toestel – een Convair 340 uit 1954 - stortte neer in Pretoria, Zuid-Afrika, bij de luchthaven Wonderboom. Aviodrome reageert geschrokken op het nieuws. “Onze prioriteit ligt nu bij het in veiligheid stellen van alle betrokkenen”, aldus het museum in het Facebookbericht. Volgens het museum waren er negentien mensen aan boord, waaronder drie Nederlandse medewerkers. Zij maken het naar omstandigheden goed.

Volgens persbureau AFP stortte het vliegtuig neer in een kleine fabriek, waardoor op de grond ook twee gewonden vielen. Het museum maakt in een persconferentie om half tien meer bekend.

Historisch toestel

Het toestel werd in 2018 geschonken aan het museum in Lelystad door het Zuid-Afrikaanse bedrijf Rovos Rail. Het spoorbedrijf gebruikte het toestel voor luchtsafari’s, in combinatie met treinreizen. De afgelopen weken werd het vliegtuig technisch gereedgemaakt voor de overtocht, die op 12 juli zou beginnen. Het overbrengen van het vliegtuig naar Nederland zou het museum 350.000 euro kosten.

Na diverse tussenstops zou het vliegtuig op 23 juli in Nederland aankomen. Aviodrome noemde het toestel een “zeer welkome uitbreiding” van zijn collectie. “Dit iconische toestel typeert de opkomst van het (massa)toerisme.”