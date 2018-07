Weduwe Chinese Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo naar Duitsland

Liu Xia, de weduwe van de vorig jaar overleden Chinese mensenrechtenactivist en Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo, heeft China verlaten en is onderweg naar Duitsland. Dat melden het Chinese en het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken aan persbureau Reuters en AP. Ze zou met een vlucht van Finnair onderweg zijn van Beijing naar Berlijn.

Haar vrijlating komt aan het eind van een bezoek van de Chinese premier Li Keqiang aan Duitsland. Ook is het bijna een jaar geleden dat haar man overleed.

Democratisering

Activisten en Westerse regeringen, waaronder Duitsland, oefenden al lange tijd druk uit op China om Liu vrij te laten. Hoewel zij nooit is beschuldigd van een misdrijf, kreeg zij in 2010 huisarrest opgelegd, nadat haar man de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. Die werd in 2009 gearresteerd voor opruiing en kreeg elf jaar celstraf opgelegd. Hij was betrokken bij het Tiananmen-protest in 1989 en bij het opstellen van een manifest voor de democratisering van China.

Liu Xiaobo was naast voorvechter van democratische hervormingen in zijn land, ook docent Chinese taal en filosofie, schrijver en dichter. Hij stierf op 13 juli vorig jaar in zijn cel aan leverkanker. Ook zijn vrouw is dichter. De laatste jaren zou ze aan een depressie lijden vanwege haar huisarrest.