Ronaldo verruilt Real voor Juventus

Cristiano Ronaldo verruilt Real Madrid voor Juventus. Dat heeft de Spaanse club dinsdagavond bekendgemaakt. De Portugees speelde negen jaar voor Real en groeide daar uit tot een van de grootste voetballers ter wereld.

Ronaldo heeft zelf om de transfer gevraagd, zegt Real in een verklaring op zijn website. De club toont zich dankbaar voor de tijd dat hij bij de club gespeeld heeft:

“Voor Real Madrid zal Cristiano Ronaldo altijd een van de grote symbolen zijn en een uniek voorbeeld voor de toekomstige generaties.”

In een brief uit Ronaldo zijn dankbaarheid voor de club. Dankzij Real heeft hij heeft “op een unieke manier van voetbal genoten”, schrijft hij.

“Deze jaren bij Real Madrid, en in deze stad, waren mogelijk de gelukkigste van mijn leven.”

Tienduizenden fans delen op Twitter foto’s en filmpjes’s van de hoogtepunten van ‘C7’ onder het bericht van de brief:

Topscoorder

Niemand heeft zoveel doelpunten gescoord in de Champions League als Christiano Ronaldo. Hij scoorde 120 doelpunten, gevolgd door Lionel Messi met eenzesde minder treffers. Volgens persbureau ANP heeft de Turijnse club 112 miljoen euro betaald voor de wereldster. Hoewel de duurste speler ooit bijna twee keer zoveel heeft gekost (Neymar, in 2017 gekocht door Paris Saint-Germain voor 222 miljoen euro) staat Ronaldo nog steeds in de top vijf duurste spelers. Ronaldo tekende voor vier jaar bij Juventus.

In 2009 begon Ronaldo bij Real na vanaf 2003 bij Manchester United te hebben gespeeld. Tijdens zijn tijd in Madrid heeft het team drie keer op rij de Champions League gewonnen. Het team won de prijs vier keer in vijf jaar tijd (2013-2018).